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ПП събра подписи за извънредно заседание за публичност на президентските помилвания

ПП събра подписи за извънредно заседание за публичност на президентските помилвания
Снимка: БТА

Правната комисия ще разгледа на 14 октомври промени, които предвиждат публикуване на указите за помилване от 1991 г. насам и разкриване на състава на Комисията по помилванията

"Продължаваме промяната" е събрала необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на парламентарната правна комисия на 14 октомври от 14:30 ч. На него ще бъде разгледан законопроектът за промени в Закона за "Държавен вестник", който предвижда публичност на президентските укази за помилване, съобщиха от пресцентъра на формацията. За свикването на комисията са нужни подписите на една трета от членовете ѝ.

Предложените промени предвиждат в официалния раздел на "Държавен вестник" да бъдат публикувани всички укази за помилване, издадени от президента или вицепрезидента от 13 юли 1991 г. до влизането в сила на новите разпоредби.

От ПП мотивират предложението с необходимостта от единен, общодостъпен и траен официален източник на информация за помилванията. Според формацията досегашното изключение от задължението за публикуване не гарантира достатъчна прозрачност, особено при случаи, свързани с престъпления с висока обществена значимост.

Според вносителите липсата на публичност може да накърни доверието както в президентската институция, така и в правосъдието. Публикуването на указите ще позволи да се установяват правната квалификация на престъплението, видът и размерът на наложеното наказание и каква част от него е изтърпяна към момента на помилването.

Проектът предвижда и отпадане на изключението за непубликуване на указите за назначаване на служителите в администрацията на президентството. Така според ПП ще се осигури прозрачност и за състава на Комисията по помилванията към президента, чиито членове поименно не са публично известни.

Законопроектът е внесен на 17 септември от народни представители от "Продължаваме промяната", а на следващия ден е разпределен за разглеждане от правната комисия, показва справка в сайта на Народното събрание. Текстът на законопроекта е достъпен на страницата на парламента.

Преди няколко дни от ПП поискаха от президента Илияна Йотова да предостави документи и информация за основанията за помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар", който е осъден за тежки престъпления.

Искането е свързано с видеозапис, за който от формацията твърдят, че показва Атанасов да участва в побой между затворници в болницата към затвора на 16 ноември 2022 г. Според изложената от ПП хронология инцидентът е станал около три седмици преди помилването му на 5 декември същата година.

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