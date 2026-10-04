Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Статистиката сочи: Само 2% шанс за България да играе на Евро 2028

Статистиката сочи: Само 2% шанс за България да играе на Евро 2028
Facebook/Team Bulgaria

„Лъвовете“ са оценени по-ниско от Естония, Люксембург и Беларус след кошмарния старт в Лигата на нациите

Българският национален отбор има едва 2% шанс да се класира за Европейското първенство през 2028 година. Това показват изчисленията на футболния анализатор Football Meets Data.

Мрачната прогноза идва след катастрофалното начало на „лъвовете“ в Лигата на нациите. България спечели само една точка от първите си два мача в група C4 и остана на последното място в класирането.

Според симулациите дори отбори като Естония, Люксембург и Беларус разполагат с по-голяма вероятност да достигнат до финалите.

На Евро 2028 ще участват 24 отбора. България не се е класирала за континентално първенство от 2004 година, когато игра на турнира в Португалия.

Посочените 2% са резултат от статистически модел, а не официална прогноза, но отразяват изключително трудната позиция на националния тим.

Още по темата

Марин Петков напусна лагера на България

Марин Петков напусна лагера на България

Разгром в Рейкявик: България остава на дъното и в дебюта на Рибарски

Разгром в Рейкявик: България остава на дъното и в дебюта на Рибарски

Капитанът на Естония: Знаехме, че България има много празнини в защита

Капитанът на Естония: Знаехме, че България има много празнини в защита

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

България без двама наказани за гостуването на Люксембург

България без двама наказани за гостуването на Люксембург

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 04.10.2026 година

Най-важното от спорта на 04.10.2026 година

Зидан готви промени за Белгия: Трябва да останем конкурентоспособни

Зидан готви промени за Белгия: Трябва да останем конкурентоспособни

Карик готви изненадващ шанс за талант на Манчестър Юнайтед

Карик готви изненадващ шанс за талант на Манчестър Юнайтед

Роналдо готви последен танц с Португалия за гол №1000

Роналдо готви последен танц с Португалия за гол №1000

Везенков и Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа

Везенков и Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа

Водещи

Защо ни прилошава в електромобилите?

Защо ни прилошава в електромобилите?

  • Преди 7 минути
Украйна заяви, че е неутрализирала половината нефтени мощности на Москва

Украйна заяви, че е неутрализирала половината нефтени мощности на Москва

  • Преди 23 минути
Най-важното от спорта на 04.10.2026 година

Най-важното от спорта на 04.10.2026 година

  • Преди 34 минути
Най-важното от света на 04.10.26-та г.

Най-важното от света на 04.10.26-та г.

  • Преди 41 минути
Без изненади на изборите в Босна и Херцеговина

Без изненади на изборите в Босна и Херцеговина

  • Преди 1 час
Войната в Етиопия, която може да запали Източна Африка

Войната в Етиопия, която може да запали Източна Африка

  • Преди 1 час
Статистиката сочи: Само 2% шанс за България да играе на Евро 2028

Статистиката сочи: Само 2% шанс за България да играе на Евро 2028

  • Преди 1 час
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силният жест трябва да стане отговорно действие

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силният жест трябва да стане отговорно действие

  • Преди 1 час
Проверяват мерките за сигурност на полетите към Израел

Проверяват мерките за сигурност на полетите към Израел

  • Преди 1 час
Мерц обяви 1,3 млрд. евро за Украйна на 5 км от взрив на дрон

Мерц обяви 1,3 млрд. евро за Украйна на 5 км от взрив на дрон

  • Преди 2 часа
„Долу царя!“: Десетки задържани в Москва след протест срещу „Единна Русия“

„Долу царя!“: Десетки задържани в Москва след протест срещу „Единна Русия“

  • Преди 2 часа
Зидан готви промени за Белгия: Трябва да останем конкурентоспособни

Зидан готви промени за Белгия: Трябва да останем конкурентоспособни

  • Преди 2 часа
Пожарът от Ивайловград навлезе в Гърция

Пожарът от Ивайловград навлезе в Гърция

  • Преди 2 часа
Карик готви изненадващ шанс за талант на Манчестър Юнайтед

Карик готви изненадващ шанс за талант на Манчестър Юнайтед

  • Преди 2 часа
Най-важното от България на 04.10.26-та г.

Най-важното от България на 04.10.26-та г.

  • Преди 2 часа