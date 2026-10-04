Статистиката сочи: Само 2% шанс за България да играе на Евро 2028

Българският национален отбор има едва 2% шанс да се класира за Европейското първенство през 2028 година. Това показват изчисленията на футболния анализатор Football Meets Data.

Мрачната прогноза идва след катастрофалното начало на „лъвовете“ в Лигата на нациите. България спечели само една точка от първите си два мача в група C4 и остана на последното място в класирането.

Според симулациите дори отбори като Естония, Люксембург и Беларус разполагат с по-голяма вероятност да достигнат до финалите.

На Евро 2028 ще участват 24 отбора. България не се е класирала за континентално първенство от 2004 година, когато игра на турнира в Португалия.

Посочените 2% са резултат от статистически модел, а не официална прогноза, но отразяват изключително трудната позиция на националния тим.