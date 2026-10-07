Световен шампион с Испания сложи край на кариерата си

Бившият испански национал Педро Родригес обяви края на кариерата си на 39-годишна възраст. През последните шест сезона той играеше в италианската Серия А, където за един сезон носи екипа на Рома, а след това се премести в Лацио. Педро е един от малкото футболисти в историята, които са печелили световната купа, европейското първенство и Шампионска лига.

„Усещам, че е дошло времето. Време е да направя крачка напред и да започна нова глава в живота си. Тръгвам си с гордост, че съм изживял мечтата си, и съм благодарен на всички хора, които бяха до мен, за да я превърнат в реалност. Благодаря ти, футбол, че ме направи толкова щастлив“, написа Педро.

Педро се оттегля като един от най-титулуваните футболисти в историята на испанския футбол. Роденият на Канарските острови играч спечели световната купа през 2010 г., европейското първенство през 2012 г., три титли в Шампионската лига с Барселона, една титла на Англия с Челси, пет титли в испанското първенство, три Суперкупи на УЕФА, една титла в Лига Европа, две Световни клубни първенства, една Купа на ФА, три пъти Купата на краля и четири испански Суперкупи.