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Високата цена на Питас отказва клубовете от Кипър

Високата цена на Питас отказва клубовете от Кипър
БТА

Бащата на нападателя разкри, че е имало разговори за негов трансфер, но до официална оферта не се е стигнало

Няколко кипърски клуба проявяват интерес към нападателя на ЦСКА Йоанис Питас, разкри неговият баща Хараламбос пред местните медии.

Хараламбос Питас, известен като Памбос, е легенда на Аполон Лимасол и националния отбор на Кипър. По думите му поставената от ЦСКА цена е твърде висока за възможностите на местните клубове.

„Той е много щастлив в ЦСКА. Признат е и в клуба, и в местното първенство. Йоанис има договор за още година и половина, така че ако някой го иска, трябва да го откупи“, заяви бащата на нападателя, цитиран от „Мач Телеграф“.

„Имаше разговори от Кипър, но нищо официално. Цената, която ЦСКА е поставил на сина ми, е висока за кипърските стандарти“, допълни Хараламбос Питас.

Самият Йоанис Питас участва в пресконференцията на националния отбор на Кипър преди домакинството срещу Латвия.

Нападателят на ЦСКА коментира натоварения календар и призна, че предпочита да играе по-често.

„Разбира се, трудно е, когато има много мачове, но всички футболисти вече имат сходни програми. Просто се адаптираш. За мен е удоволствие да играя на всеки три дни, а не на всеки десет“, заяви Питас.

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