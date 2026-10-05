Високата цена на Питас отказва клубовете от Кипър

Няколко кипърски клуба проявяват интерес към нападателя на ЦСКА Йоанис Питас, разкри неговият баща Хараламбос пред местните медии.

Хараламбос Питас, известен като Памбос, е легенда на Аполон Лимасол и националния отбор на Кипър. По думите му поставената от ЦСКА цена е твърде висока за възможностите на местните клубове.

„Той е много щастлив в ЦСКА. Признат е и в клуба, и в местното първенство. Йоанис има договор за още година и половина, така че ако някой го иска, трябва да го откупи“, заяви бащата на нападателя, цитиран от „Мач Телеграф“.

„Имаше разговори от Кипър, но нищо официално. Цената, която ЦСКА е поставил на сина ми, е висока за кипърските стандарти“, допълни Хараламбос Питас.

Самият Йоанис Питас участва в пресконференцията на националния отбор на Кипър преди домакинството срещу Латвия.

Нападателят на ЦСКА коментира натоварения календар и призна, че предпочита да играе по-често.

„Разбира се, трудно е, когато има много мачове, но всички футболисти вече имат сходни програми. Просто се адаптираш. За мен е удоволствие да играя на всеки три дни, а не на всеки десет“, заяви Питас.