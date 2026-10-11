72 загинали при въздушен удар по златна мина в Судан

Най-малко 72 работници изгубиха живота си вследствие на въздушни бомбардировки, насочени срещу златна мина в Судан, разположена в близост до египетската граница, съобщава Франс прес. Според постъпилите данни от правозащитната група „Адвокати за спешни случаи“, базирана в Судан, офанзивата е била реализирана от египетските военновъздушни сили.

„Атаката, извършена от египетски военни самолети“ в събота, „доведе до смъртта на 72 миньори според предварителната информация за броя на жертвите“, уточняват от организацията, която се занимава с документиране на цивилните жертви от въоръжения конфликт в Судан, предава АФП.

Инвазията се вписва в контекста на продължаващата гражданска война в Судан, в която Египет се явява основен и директен военен съюзник на официалната суданска армия (SAF), оглавявана от генерал Абдел Фатах ал-Бурхан, в битката ѝ срещу паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF). Кайро има силни стратегически интереси да защити стабилността на южната си граница и сигурността на водите на река Нил, поради което официално подкрепя легитимните държавни институции в Хартум.

В тези си усилия на геополитическата сцена Египет действа в синхрон с други регионални и глобални сили, които също изпращат военна помощ, безпилотни летателни апарати и оръжие за суданската армия, сред които изпъкват Турция и Иран.

От другата страна на конфликта, паравоенната групировка RSF, срещу чиито позиции и логистични канали за добив на злато най-вероятно е бил насочен настоящият египетски въздушен удар, получава сериозна подкрепа, финансиране и оръжейни доставки от Обединените арабски емирства (ОАЕ), паравоенните структури на руската „Вагнер“ (Африкански корпус) и либийския генерал Халифа Хафтар.