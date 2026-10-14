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Български моряци евакуирани след пожар на кораб в Мексиканския залив

Български моряци евакуирани след пожар на кораб в Мексиканския залив
pixabay

Пламъците избухнали в машинното отделение на REM ANDES, екипажът е транспортиран безопасно до Порт Фушон

Български моряци са евакуирани от кораб, на който избухнал пожар на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана. Спасителната операция е координирана от Бреговата охрана на САЩ.

Пожарът възникнал в машинното отделение на REM ANDES, плаващ под кипърски флаг, съобщава Maritime.bg.

Сигналът за бедствие бил засечен от екипаж на самолет C-27 Spartan на Бреговата охрана от авиобазата в Клиъруотър, след което към района бил изпратен и хеликоптер. Междувременно отзовалите се офшорни снабдителни кораби прибрали безопасно екипажа на REM ANDES, който се бил качил на спасителните салове, и го транспортирали до Порт Фушон.

На борда е имало общо 46 души, сред които български моряци и сеизмици. Инцидентът е станал в понеделник. Пожарът вече е овладян, а операцията по спасяването на кораба продължава.

От пресслужбата на Бреговата охрана на САЩ са потвърдили пред Maritime.bg, че няма пострадали сред евакуираните. Информацията за инцидента е потвърдена и от българското представителство на компанията собственик на плавателния съд.

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