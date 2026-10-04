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Белият дом създаде работна група за рисковете и възможностите на AI

Белият дом създаде работна група за рисковете и възможностите на AI
АР/БТА

Експертите ще оценят предизвикателствата пред Вашингтон и ролята на федералните власти в надпреварата за технологично превъзходство

Белият дом създаде нова работна група, която ще има 120 дни, за да изготви доклад за рисковете и възможностите, произтичащи от развитието на изкуствения интелект, съобщи в. „Уолстрийт джърнъл“.

Групата ще разглежда и въпроса за ролята и отговорностите на федералното правителство по отношение на бързо развиващата се технология.

Начело на новата структура, наречена „Суперразузнавателни сили“, ще застане директорът на Националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън.

По думите му президентът Доналд Тръмп е настоял за създаването на работната група, за да се гарантира, че САЩ ще запазят лидерската си позиция в развитието на суперинтелигентността и че „интересите на американския народ ще бъдат поставени на първо място“.

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