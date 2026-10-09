Берлин отхвърля твърдението, че е отказал френско-германски танков проект

Германия отхвърли в петък забележките на началника на френските въоръжени сили, който заяви, че Берлин е решил да се откаже от проблемен френско-германски танков проект, предаде Ройтерс.

Спорът е поредният признак за напрежение във френско-германското сътрудничество в областта на отбраната, след като двете страни прекратиха съвместен проект за изтребител от следващо поколение през юни.

Проектът включва производителя на танкове KNDS, холдингова компания, създадена между френската Nexter и германската Krauss-Maffei-Wegmann (KMW). Германският Rheinmetall и френската Thales също участват.

През 2017 г. Берлин и Париж се споразумяха да работят по френско-германския танк Main Ground Combat System (MGCS), който да наследи германския Leopard 2 и френския Leclerc, но проектът е помрачен от забавяния и вътрешни борби между страните.

"Германия и Франция обявиха преди няколко месеца, че ще коригират съвместната си програма за сътрудничество в областта на основните наземни бойни системи (MGCS), като по този начин ще включат поуките от руската агресия срещу Украйна", заяви говорител на германското министерство на отбраната.

"Това не означава, че проектът MGCS се е провалил. Напротив: Ние оставаме ангажирани с равноправно партньорство в MGCS и се фокусираме върху бъдещи технологии за брониран бой."

Началникът на френските въоръжени сили Фабиен Мандон определи резултата от съвместната програма като "недобър" на изслушване в парламентарна комисия в четвъртък.

"Забелязахме, че германците са решили да се откажат от проекта", каза той.

По-късно френското Министерство на отбраната публикува изявление от името на Мандон, подчертавайки, че работата по съвместния танк не е била напразна.

В него се казва, че програмата продължава и запазва "голямо значение, с подновен фокус върху подобрената свързаност, съвместния бой, автоматизацията и роботиката".

През юни Германия и Франция отхвърлиха голям проект за разработване и изграждане на изтребител от ново поколение, подчинявайки се на индустриалните съперничества относно най-амбициозната отбранителна програма в Европа.

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон стигнаха до заключението, че няма изгледи за преодоляване на продължилата месеци патова ситуация между оръжейните фирми, участващи в плана, заявиха по това време германски представители.