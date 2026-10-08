Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима души загубиха живота си при тежък челен сблъсък между лека кола и три мотопеда в германската провинция Бранденбург. Фаталният инцидент се е разиграл вечерта в окръг Барним, близо до град Бийзентал, информира германското издание „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

Според първоначалните данни от разследването, водачът на автомобила е предприел маневра за изпреварване на няколко превозни средства, при което се е ударил челно в три от общо четири движещи се в насрещното платно мотопеда. В резултат на мощния сблъсък колата е избухнала в пламъци.

Тримата мотопедисти и един от техните пътници са загинали на място от тежките си наранявания. Четвъртият водач в групата е реагирал бързо, успял е да избегне горящата кола и е останал невредим. Шофьорът на лекия автомобил е хоспитализиран с различни наранявания.

Мястото на трагедията се намира на около 40 минути път североизточно от берлинския площад „Александерплац“. Заради инцидента провинциално шосе 200 бе изцяло блокирано, за да се осигури периметър за спасителните операции и огледите. Свещеници и специализирани екипи за психологическа помощ са изпратени на терен, за да подкрепят спасителите и пристигащите роднини на жертвите.

Катастрофата е регистрирана около 19:40 ч. в участъка между Бийзентал и Вулвинкел. В часовете след нея органите на реда все още работеха по идентифицирането на телата, като полицията запази в тайна възрастта на въвлечените лица. „Информация за това няма да има преди утре сутринта“, заяви говорител на полицията. Той допълни, че спасителната акция е била изключително тежка за абсолютно всички екипи на пожарната, полицията и спешна помощ, пристигнали на място.