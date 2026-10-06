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Депутат от АзГ оглави парламента в Саксония-Анхалт

Депутат от АзГ оглави парламента в Саксония-Анхалт
АП/БТА

Паралелно с това партията прави опити да сформира регионално правителство под ръководството на своя водещ кандидат Улрих Зигмунд

В Германия беше регистриран исторически политически прецедент, след като депутат от крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за първи път оглави регионален парламент. Кандидатът на формацията Тобиас Рауш беше избран за председател на ландтага в източната провинция Саксония-Анхалт, предава агенция ДПА.

Рауш успя да спечели мнозинството от гласовете в новия състав на законодателния орган в Магдебург. Този успех идва точно месец след като АзГ постигна убедителна победа на ключовите регионални избори в провинцията. С вота в Магдебург Рауш заема най-високопоставената изборна длъжност в цялата 13-годишна история на дясната партия.

Паралелно с това АзГ прави опити да сформира регионално правителство под ръководството на своя водещ кандидат Улрих Зигмунд. Ако преговорите успеят, Зигмунд има шанс да се превърне в първия крайнодесен министър-председател на германска провинция.

Въпреки че на вота през септември партията не си осигури пълно самостоятелно мнозинство в 83-местния парламент, при тайното гласуване Рауш изненадващо събра 48 гласа „за“. Анализаторите посочват, че този резултат доказва скрито сътрудничество, тъй като представители на традиционните партии, които официално поддържат санитарен кордон срещу АзГ — най-вероятно включително от Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц — са подкрепили неговата кандидатура.

Историческото гласуване в Магдебург премина на фона на сериозно обществено недоволство, като стотици граждани организираха протестна демонстрация пред сградата на парламента непосредствено преди вота.

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