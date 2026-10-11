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Ген. Златан Стойков: Вървим бавно към възстановяване на Студената война

Ген. Златан Стойков: Вървим бавно към възстановяване на Студената война
БТА

Той изрази несъгласие с вълната от преждевременни обвинения срещу Русия

В момента вървим бавно към възстановяване на Студената война. Трета световна война дано не допуснат. Това заяви в ефира на НОВА Тв бившият Началник на генералния щаб ген. Златан Стойков. По думите му обстановката на Балканите и Черно море се усложнява.

По отношение на казуса с дроновете в Черно море оредяването на спекулациите е наложително и е нужно да се изчака финалното становище на експертите. „Много лошо впечатление ми направи как веднага започнаха да обвиняват Русия, да обвиняват Украйна, че потъналият кораб е ударен с торпедо, а се оказа, че все още няма веществени доказателства чии са дроновете и само с дронове ли са ударени корабите или и с други средства“, коментира ген. Стойков.

Висшият военен е на мнение, че България трябва да се концентрира върху вътрешните си въпроси и да инвестира приоритетно в боеспособността на своите въоръжени сили. Той изрази несъгласие с вълната от преждевременни обвинения срещу Русия, като напомни, че за целта съществуват международни институции като ООН и съответните съдебни органи. Вместо това страната ни трябва спешно да направи равносметка за актуалния капацитет и възможностите на българската армия.

Ген. Стойков оцени финансовата обезпеченост на сектора, отбелязвайки, че боеспособността ни съответства на отпускания бюджет, но обърна внимание на системните грешки през годините.

„Загубихме ценно време от 1989 г., тъй като Великото народно събрание трябваше да се приеме закон за трансформацията, модернизацията, превъоръжаването, числения състав, гарнизоните. Трябваше сега да имаме армия, която да съответства на международната обстановка“, каза бившият началник на отбраната.

В края на разговора той не скри огорчението си от дългогодишното преработване на стратегическия план за въоръжените сили, което е довело до липса на реално финансиране за модернизация на бойната техника с иновативни и съвременни средства.

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