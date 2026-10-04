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Хиляди протестират, но протест няма: Новата реалност на TikTok

Хиляди протестират, но протест няма: Новата реалност на TikTok
Снимка: EuroNews

Генерирани с изкуствен интелект видеа показват несъществуващи демонстрации в Европа, а някои от тях събират стотици хиляди гледания

Хиляди хора изпълват улиците, развяват знамена и скандират. Пред тях стои телевизионен репортер с микрофон, а кадрите изглеждат като поредното видео от масов протест някъде в Европа.

Само че протестът никога не се е състоял. Репортерът също не е истински.

През последните месеци в TikTok се разпространяват генерирани с изкуствен интелект видеа, които показват несъществуващи демонстрации срещу имиграцията, правителства или "състоянието на страната", както и в подкрепа на националистически позиции. Някои от анализираните клипове са събрали над 300 000 гледания.

Екипът за проверка на факти The Cube на Euronews открива подобно съдържание, насочено към потребители в Португалия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Великобритания. Проверката установява, че конкретните протести, показани в анализираните видеа, не са се случвали.

Особено показателен е клип от Португалия. В него жена изглежда като журналист на обществената телевизия RTP, а върху микрофона ѝ стои логото на медията. Графиките във видеото наподобяват друга португалска телевизия - SIC Notícias.

От RTP обаче потвърждават, че жената не работи за телевизията и медията няма нищо общо с видеото. Има и още един проблем - на мястото на сградата зад "репортера" в действителност преминава река Тежу.

Част от видеата съдържат послания, свързани с крайнодесни партии и политици. Например при някои от германските клипове има текстове в подкрепа на "Алтернатива за Германия" (AfD), а в коментарите потребители споменават и други европейски политически формации. Няма данни самите партии или политици да стоят зад създаването на проверените видеа.

Според експерти подобно съдържание работи именно защото използва реални обществени страхове и политически спорове. Потребителят първо вижда огромната тълпа, знамената и скандиранията, а едва след това може да се запита дали кадрите са истински.

Изкуственият интелект допълнително улеснява процеса - подобни видеа могат да бъдат създавани сравнително евтино и в големи количества. Част от тях дори завършват с въпрос към зрителите какво мислят за "протеста", насърчавайки коментари и споделяния.

Някои от проверените клипове са били обозначени от самия TikTok като генерирани с AI, но това не е попречило на потребители да ги възприемат като истински. След запитване от Euronews платформата е премахнала анализираните видеа и акаунтите зад тях за нарушения на правилата си.

Важно е обаче разграничението - през последните седмици в Европа действително се провеждат реални масови демонстрации по различни теми. Фалшиви са конкретните AI клипове, проверени от журналистите, а не протестите в Европа като цяло.

Случаят показва колко бързо се променя дезинформацията. Вече не е необходимо да бъде използван стар кадър от друго събитие. Изкуственият интелект може да създаде тълпата, улицата, знамената и дори телевизионния журналист.

Преди предупреждението беше да не вярваме на всичко, което четем в интернет.

Сега вече не можем автоматично да вярваме и на всичко, което виждаме.

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