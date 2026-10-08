Най-важното от света на 08.10.2026-та г.

Западните съюзници предприеха координиран дипломатически и икономически натиск срещу Москва, като Великобритания обяви нови финансови санкции, а Европейският съюз удължи мандата на наказателните си мерки срещу хибридните заплахи на Кремъл.

В официално изявление британското външно министерство разшири санкционния си списък, насочвайки удара си директно срещу руските финансови услуги и т.нар. "сенчест флот" на страната. Новите рестрикции на Лондон са насочени срещу компании, заподозрени в подпомагане на руската финансова система, както и срещу конкретни танкери, участващи в транспортирането и търговията с руски петролни продукти в заобикаляне на международните ограничения.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи войната на Русия срещу Украйна като попаднала в опасна патова ситуация и заяви, че Вашингтон ще продължи да търси възможности за постигане на договорено прекратяване на конфликта. "Бихме искали да видим намиране на решение на тази война чрез преговори, което да бъде трайно, устойчиво и справедливо", каза Рубио пред журналисти по време на посещението си в Португалия.

Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици се стреми да възобнови преговорите за прекратяване на продължаващия вече четири години конфликт. Очаква се украински преговарящи да посетят САЩ утре и вдругиден.

Иран все още разглежда отговора на САЩ по предложението за повторно отваряне на Ормузкия проток и може да даде позицията си в следващите няколко дни, заяви иранският външен министър Абас Арагчи. Предложението предвижда протокът да бъде отворен отново в рамките на седем дни. Според Арагчи дипломатическите усилия между двете страни все още продължават. "Дипломатическият процес все още е в ход", каза Арагчи.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини САЩ в нежелание да помогнат на Украйна, след като руска бомбена атака в четвъртък уби най-малко 30 души на изток, с което двудневният брой на жертвите от руските удари достигна над 70. Часове след като ударът по обсадения град Краматорск разкъса два автобуса, Зеленски разкритикува усилията на Вашингтон да развива икономически връзки с Русия, като същевременно се стреми да посредничи в повече от четиригодишната война.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да предприеме атака срещу Иран преди междинните избори за Конгрес в началото на ноември. Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение между САЩ и Иран и дипломатическите контакти между двете страни.

Тръмп написа, че САЩ водят "продуктивни дискусии с Ислямска република Иран". Той добави, че американската блокада на иранските пристанища продължава, докато петролът продължава да преминава през Ормузкия проток.