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Деветима сирийци и египтянин се водят за изчезнали в Черно море

Деветима сирийци и египтянин се водят за изчезнали в Черно море
Снимка: Pixabay

Корабът им потъна в Изключителната икономическа зона на България

Деветима сирийски моряци все още се смятат за изчезнали след потъването на товарен кораб в Черно море, настъпило след атака с дронове край бреговете на България във вторник. Операцията по търсене и спасяване вече е прекратена

Припомяме, че дронове поразиха два търговски кораба в нощта срещу вторник в момент, когато корабоплаването в Черно море все по-често бива нарушавано вследствие на войната между Русия и Украйна. Осемнадесет турски и индийски членове на екипажа на единия кораб бяха спасени. Българските спасители обявиха вчера края на издирването на екипажа на другия кораб, при което не беше открит нито един от моряците.

"Екипажът се състоеше от 10 моряци – 9 сирийци и един египтянин, чиято съдба остава неизвестна", заяви представителят на Сирийската Главна дирекция за границите и митниците Мазен Алуш.

Сирия е отправила искане към Международната морска организация и към морските власти в България да проведат независимо и прозрачно разследване, за да установят обстоятелствата около инцидента и да изяснят причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване.

"Няма никаква следа от моряците. Открити бяха една преобърната лодка, три спасителни сала и отломки от оборудването на потъналия кораб на повърхността на морето", заяви директорът на "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" Румен Николов.

Специализираният сайт Maritime.bg съобщи, че на борда на кораба "Алфа Уатан", плаващ под флага на Того, били 10 души.

Това е първият инцидент от този род в изключителната икономическа зона на България в Черно море, а произходът на дрона все още не е може да бъде установен от българските власти.

През последните дни сирийци споделяха снимки и имената на членове на екипажа на товарния кораб, повечето от които са от средиземноморското крайбрежие.

Жена на име Уалаа Мелхем съобщи за смъртта на своя 45-годишен брат Тарек. "Братко мой, морето те отнесе към място, което не познаваме, но духът ти и споменът за теб ще останат с нас, докато сме живи", написа тя във Facebook.

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