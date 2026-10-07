Новини
Търси
Подкаст
Общество

Колко сигнала за БЦЖ има у нас? ИАЛ публикува данните

Колко сигнала за БЦЖ има у нас? ИАЛ публикува данните
Pixabay

От 2008 г. досега у нас са подадени 27 сигнала, като повечето са за температура, болка и зачервяване

След временното спиране на българската БЦЖ ваксина в Хърватия и Северна Македония вниманието се насочи и към нежеланите реакции, регистрирани в България. От 2008 г. досега у нас са подадени общо 27 сигнала за нежелани реакции, показват данните на Изпълнителната агенция по лекарствата.

При 18 от случаите са съобщени температура, болка и зачервяване на мястото на поставяне на ваксината, а останалите най-често са свързани с инфекция в областта на убождането.

Поводът за проверките са четири случая на остеомиелит - възпаление на костта, регистрирани в Хърватия. Три от тях са от 2024 г., а един - от 2023 г.

Според производителя "Бул Био" при двама от пациентите е била приложена десетократно по-висока доза от БЦЖ ваксината, а при трети не е установена връзка между имунизацията и реакцията.

Остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в одобрената кратка характеристика на ваксината, с честота между 1 на 10 000 и 1 на 1000. Самото възникване на подобен случай обаче не доказва наличие на дефект във ваксината.

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че към момента Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата не са получили официална информация от властите в Хърватия и Северна Македония по случая.

БЦЖ е сред първите ваксини, които получават децата, а в България имунизацията срещу туберкулоза е задължителна от 1951 г.

Според д-р Владимира Караджилова-Пехливанова правилното поставяне и дозирането са от съществено значение. "Самата ваксина се прилага много прецизно, под кожата. При правилна дозировка не виждаме проблеми", обясни тя.

Вирусологът проф. Радостина Александрова също посочи, че начинът на приложение има значение при подобни реакции. По думите ѝ, ако ваксината попадне в кръвния поток при неправилно поставяне, достигането до костите се улеснява.

Българската БЦЖ ваксина се произвежда и за международни програми, включително на УНИЦЕФ. По предоставените данни тя се изнася в над 90 държави, а годишно с нея се имунизират повече от 30 милиона деца по света.

Още по темата

Четири сигнала след БЦЖ ваксинация в Хърватия: Десетократно по-висока доза в два от случаите

Четири сигнала след БЦЖ ваксинация в Хърватия: Десетократно по-висока доза в два от случаите

Проф. Кантарджиев призова за навременна ваксинация

Проф. Кантарджиев призова за навременна ваксинация

70 000 дози противогрипни ваксини за свободния пазар пристигат през ноември

70 000 дози противогрипни ваксини за свободния пазар пристигат през ноември

Николай Костов: Възможно е противогрипните ваксини да не стигнат до аптеките

Николай Костов: Възможно е противогрипните ваксини да не стигнат до аптеките

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Водещи

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 15 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 17 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 27 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 41 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 54 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 1 час
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски