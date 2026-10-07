Колко сигнала за БЦЖ има у нас? ИАЛ публикува данните

След временното спиране на българската БЦЖ ваксина в Хърватия и Северна Македония вниманието се насочи и към нежеланите реакции, регистрирани в България. От 2008 г. досега у нас са подадени общо 27 сигнала за нежелани реакции, показват данните на Изпълнителната агенция по лекарствата.

При 18 от случаите са съобщени температура, болка и зачервяване на мястото на поставяне на ваксината, а останалите най-често са свързани с инфекция в областта на убождането.

Поводът за проверките са четири случая на остеомиелит - възпаление на костта, регистрирани в Хърватия. Три от тях са от 2024 г., а един - от 2023 г.

Според производителя "Бул Био" при двама от пациентите е била приложена десетократно по-висока доза от БЦЖ ваксината, а при трети не е установена връзка между имунизацията и реакцията.

Остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в одобрената кратка характеристика на ваксината, с честота между 1 на 10 000 и 1 на 1000. Самото възникване на подобен случай обаче не доказва наличие на дефект във ваксината.

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че към момента Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата не са получили официална информация от властите в Хърватия и Северна Македония по случая.

БЦЖ е сред първите ваксини, които получават децата, а в България имунизацията срещу туберкулоза е задължителна от 1951 г.

Според д-р Владимира Караджилова-Пехливанова правилното поставяне и дозирането са от съществено значение. "Самата ваксина се прилага много прецизно, под кожата. При правилна дозировка не виждаме проблеми", обясни тя.

Вирусологът проф. Радостина Александрова също посочи, че начинът на приложение има значение при подобни реакции. По думите ѝ, ако ваксината попадне в кръвния поток при неправилно поставяне, достигането до костите се улеснява.

Българската БЦЖ ваксина се произвежда и за международни програми, включително на УНИЦЕФ. По предоставените данни тя се изнася в над 90 държави, а годишно с нея се имунизират повече от 30 милиона деца по света.