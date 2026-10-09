КЗП разследва схема с "награда" от 600 евро в държавен санаториум

Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова е сезирала компетентните институции за предполагаема измамна схема на фирма, която предлага продукти чрез презентации извън търговски обекти.

Случаят е особено притеснителен, тъй като според подадената жалба продажбите са извършвани сред пациенти по време на лечението им в държавен санаториум.

Пострадалата е възрастна жена, която лично е разказала случая пред Манолова. По думите ѝ пациенти били поканени на презентация, на която тя била обявена за победител в "томбола". "Наградата" била матрак на стойност 600 евро.

Впоследствие жената била уведомена, че трябва да плати и още 80 евро в брой за възглавница, препарати за почистване и други придружаващи продукти.

Според КЗП жената е била поставена пред аудитория от около 60 души и в силно емоционално състояние е подписала документи, без да получи достатъчно време да се запознае със съдържанието им.

Тя твърди още, че двама представители на фирмата са отказали нейни по-млади близки да разговарят с тях относно отказ от покупката. Матракът и останалите продукти не били доставени в обещания 14-дневен срок.

По думите на потърпевшата тя не е получила и копие от подписаните документи. След като поискала парите си обратно, представителите на фирмата allegedly я заплашили физически, а впоследствие спрели да отговарят на телефонните ѝ обаждания.

Жената е подала сигнали до КЗП, НАП и други компетентни органи.

Предстои институциите да установят дали в случая са извършени нарушения и дали има данни за престъпление.