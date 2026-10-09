Новини
Търси
Подкаст
Общество

КЗП разследва схема с "награда" от 600 евро в държавен санаториум

КЗП разследва схема с "награда" от 600 евро в държавен санаториум
БТА

Възрастна жена твърди, че е била притисната да плати 680 евро за матрак и допълнителни продукти по време на презентация пред пациенти

Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова е сезирала компетентните институции за предполагаема измамна схема на фирма, която предлага продукти чрез презентации извън търговски обекти.

Случаят е особено притеснителен, тъй като според подадената жалба продажбите са извършвани сред пациенти по време на лечението им в държавен санаториум.

Пострадалата е възрастна жена, която лично е разказала случая пред Манолова. По думите ѝ пациенти били поканени на презентация, на която тя била обявена за победител в "томбола". "Наградата" била матрак на стойност 600 евро.

Впоследствие жената била уведомена, че трябва да плати и още 80 евро в брой за възглавница, препарати за почистване и други придружаващи продукти.

Според КЗП жената е била поставена пред аудитория от около 60 души и в силно емоционално състояние е подписала документи, без да получи достатъчно време да се запознае със съдържанието им.

Тя твърди още, че двама представители на фирмата са отказали нейни по-млади близки да разговарят с тях относно отказ от покупката. Матракът и останалите продукти не били доставени в обещания 14-дневен срок.

По думите на потърпевшата тя не е получила и копие от подписаните документи. След като поискала парите си обратно, представителите на фирмата allegedly я заплашили физически, а впоследствие спрели да отговарят на телефонните ѝ обаждания.

Жената е подала сигнали до КЗП, НАП и други компетентни органи.

Предстои институциите да установят дали в случая са извършени нарушения и дали има данни за престъпление.

Още по темата

Мая Манолова отваря приемни за потребители в София и Благоевград

Мая Манолова отваря приемни за потребители в София и Благоевград

Мая Манолова: 1 лев стана 1 евро, а доходите бяха само превалутирани

Мая Манолова: 1 лев стана 1 евро, а доходите бяха само превалутирани

Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите

Мая Манолова: Някой печели брутално на гърба на българите

Мая Манолова: Час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност"

Мая Манолова: Час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност"

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа