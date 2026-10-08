Пътувате до Белгия? МВнР предупреди за сериозни транспортни смущения

Сериозни затруднения в обществения транспорт се очакват в Белгия на 9 и 12 октомври заради стачни действия, организирани от различни синдикати. За това предупреди българското Министерство на външните работи, като призова пътуващите да следят актуалната информация от местните транспортни оператори.

В Брюксел се очакват нарушения в движението на метрото, трамваите и автобусите. Градският оператор STIB ще обявява в 6:00 часа сутринта на съответните дати кои линии ще обслужват пътници.

Ограничения ще има и в железопътния транспорт. Движението на влаковете ще бъде нарушено от 22:00 часа на 11 октомври до края на 12 октомври, като националната железопътна компания SNCB подготвя алтернативно разписание.

За сериозни затруднения предупреждава и фламандският транспортен оператор De Lijn, който обслужва местни автобусни и трамвайни линии.

От МВнР съветват българските граждани да проверяват разписанията непосредствено преди пътуване чрез официалните сайтове и приложения на транспортните компании.

При необходимост от консулско съдействие българите могат да се свържат с Посолството на България в Брюксел на телефони +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66 и +32 2 375 86 50. За спешни случаи извън работно време е достъпен дежурният номер +32 473 981 042.

На разположение са и електронните адреси Embassy.Brussels@mfa.bg и Consular.Brussels@mfa.bg.

За съдействие при кризисни ситуации гражданите могат да използват и денонощните телефони на МВнР +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616, както и имейл crisis@mfa.bg.

От външното министерство препоръчват на пътуващите и пребиваващите в чужбина да се регистрират чрез рубриката "Пътувам за…" или мобилното приложение "Пътувай информирано", за да бъде улеснена връзката с българските дипломатически представителства при необходимост.