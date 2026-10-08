„Къща на ужасите“ в Калифорния: Двойка получи тежки обвинения за системно насилие над сурогатни деца

Двойка от Калифорния получи множество обвинения за насилие над най-малко 14 деца, родени от сурогатни майки - някои от които едва на два месеца - както и за оказване на натиск върху свидетел, съобщава BBC.

„Броят на децата, подложени на това предполагаемо ужасяващо насилие, е безпрецедентен“, заяви в официална позиция окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хочман. Заподозрените, Гуоджун Сюен и Силвия Джан, които американските медии описват като партньори, бяха задържани в луксозното си имение в град Аркадия. По информация на Си Би Ес Нюз, двамата са заявили пред съда в Пасадена, че не се признават за виновни.

66-годишният Сюен и 39-годишната Джан са обвинени в престъпно сдружаване с цел системно физическо малтретиране на 15 от общо 16-те непълнолетни, намиращи се в дома им. Случаят се развива, след като през изминалата година социалните служби отнеха общо 21 деца от тяхното попечителство.

Разследването показва, че двамата са управлявали собствена агенция за сурогатство. Според наказателната жалба те са подвеждали жените, съгласили се да износят бебетата, като пред поне две от тях Джан е твърдяла, че има репродуктивни проблеми. Документи от май 2025 г. разкриват, че тя дори е поддържала подробна електронна таблица за проследяване на 21-те деца.

Разплитането на случая започва, когато Джан приема в болница двумесечно момченце с травма на главата, обяснявайки на лекарите, че бебето е паднало от леглото. Защитникът на семейството Мичъл Кремс обаче определя тези твърдения като „неправилно тълкуване“ на събраните доказателства.

След сигнал от болничния персонал, органите на реда извършват проверка в имението и се натъкват на шокираща реалност. В къщата са открити три отделни стаи, обособени като „учебни центрове“ под надзора на няколко детегледачки - среда, която прокурор Хочман описва като истинска „къща на ужасите“. Имението е било оборудвано с 32 камери със сензори за движение, чрез които двойката е контролирала налаганата от детегледачките дисциплина. Иззетите видеозаписи показват как персоналът удря и бие шамари на децата.

Една от детегледачките - 58-годишната Чунмей Ли, е обвинена, че е нанесла побой над двумесечното кърмаче два дни преди то да бъде хоспитализирано. Адвокатът на семейството заяви, че Ли е била уволнена веднага след като се разбрало за случая. Срещу нея е повдигнато тежко обвинение за насилие над дете, криещо риск от тежка телесна повреда или смърт. Към момента тя се укрива от правосъдието, а за ареста ѝ е издадена заповед с парична гаранция от 105 000 долара.

При първия обиск на властите през юли 2025 г. под държавна закрила са взети 21 деца на възраст между два месеца и 13 години, като по-голямата част от тях са били между една и три години. 15 от тях са намерени директно в имението, а останалите шест са открити на други адреси.

Адвокат Кремс продължава да настоява, че неговият клиент Сюен е невинен. „Той е вземане на прицел единствено заради това, че упражнява конституционното си право да има голямо семейство“, цитира думите му Си Би Ес Нюз.

Разследващите органи смятат, че сурогатните майки са били наемани от различни части на страната и изобщо не са подозирали, че износват ембриони за една и съща двойка по едно и също време. Мелиса Брисман, която представлява две от жените, коментира: „Това е прекрасна новина. Хората трябва да носят отговорност за действията си и да има сериозни последствия, когато се злоупотребява със системата за сурогатство.“

Ако бъдат признати за виновни по всички обвинения, Сюен може да получи до 17 години и четири месеца затвор, Джан е изправена пред наказание до 11 години и осем месеца, а издирваната детегледачка Ли я грозят до 12 години лишаване от свобода.