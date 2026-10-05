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Следващата седмица - сухо и необичайно топло за октомври

Следващата седмица - сухо и необичайно топло за октомври

До четвъртък в страната ще преобладава слънчево и сравнително тихо време

Топлото и сухо време ще се задържи през по-голямата част от седмицата заради влиянието на обширен и устойчив антициклон. До четвъртък в страната ще преобладава слънчево и сравнително тихо време.

Сутрешните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а през деня ще се усеща почти лятно. В началото на седмицата максималните стойности ще са между 20 и 25 градуса, а впоследствие на места ще достигнат 27-28 градуса.

Продължителното засушаване в комбинация с необичайно високите за октомври температури значително увеличава опасността от пожари. Рискът ще бъде висок в цялата страна, като при възникване на огън са възможни бързо разрастване на пожарите и трудно овладяване на пламъците.

Промяна на времето около 10 октомври

Според предварителните прогнози сухият период ще приключи около 10 октомври, когато през страната се очаква да премине студен атмосферен фронт. В петък и събота на места ще има краткотрайни валежи, които локално могат да бъдат временно интензивни. Валежната зона ще се придвижва от северозапад към изток.

В неделя повече облаци се очакват над планинските райони и по Черноморието. Северозападният вятър ще се усили, но рязко понижение на температурите засега не се прогнозира. През почивните дни максималните стойности ще останат в границите между 20 и 25 градуса.

По-сериозна промяна във времето е възможна около средата на октомври. Тогава дневните температури могат да се понижат до 12-17 градуса, а сутрин на отделни места да паднат под 5 градуса. Това ще създаде условия и за първите слани.

Някои метеорологични модели допускат и образуването на област на ниско атмосферно налягане над Средиземноморието. При подобен сценарий страната може да попадне в период с няколко последователни дни на дъждовно време, като на места валежите ще бъдат значителни.

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