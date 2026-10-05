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Делегация на ДПС се срещна с ръководството на Община Измир

Делегация на ДПС се срещна с ръководството на Община Измир

Добросъседските отношения между България и Турция бяха водеща тема на разговорите

Делегация на ДПС проведе среща с ръководството на Голяма Община Измир.

Представителите на делегацията разговаряха със заместник-кмета на Измир д-р Зафер Левент Йълдър.

В срещата участваха заместник-председателят на Народното събрание и член на ЦОБ на ДПС Айтен Сабри, заместник-председателите на ДПС Халил Летифов и Ерол Мюмюн, който е и кмет на община Кърджали, Нида Ахмедов - заместник-председател на ДПС и кмет на община Каолиново, Мехмед Атаман - областен председател на ДПС - Хасково и член на ЦОБ, Бахтияр Шен - представител на ДПС за Измир и Абдуррахим Нурсой - председател на Балгьоч.

В центъра на вниманието на разговорите бяха добросъседските отношения между България и Турция и възможностите за развитие на сътрудничеството на регионално и местно ниво.

Специално внимание беше отделено и на партньорството между побратимените общини Кърджали и Измир.

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