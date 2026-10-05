Димитър Балев, ПБ: Демерджиев няма да говори за полетите на Пеевски без доказателства

"Случаят с осуетената операция срещу контрабанден канал в Пловдив трябва да бъде изяснен докрай".

Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на парламентарната комисия за противодействие на корупцията Димитър Балев пред НОВА ТВ. По думите му спирането на операцията, при която служители са били извикани обратно в София в момент, когато са били на път да задържат голямо количество контрабандни цигари, е „много срамен случай“ за работата на службите.

„Когато работех в тази структура, това беше абсолютно немислимо да се случи – някой да освободи ръководни служители от София в момент, когато си пред реализация, и да ти спрат операцията“.

Той не изключи зад случая да има и политически контекст. Според него е трудно да се приеме, че началник на отдел самостоятелно би взел подобно решение. Балев заяви, че ще поиска информация докъде е стигнало разследването. Ако се установи, че случаят се „замита под килима“, той е готов да поиска той да бъде разгледан отново.

По темата за убийството на Илиян Филипов в Пловдив - Балев призова да се следва официалната информация на полицията и прокуратурата. Според него към момента няма потвърждение на спекулациите за поръчково убийство.

Депутатът отхвърли като пресилени твърденията, че Пловдив е „феодален град“, в който икономически групировки определят политическия живот и назначенията в полицията. По думите му има регионални влияния, но те не са от мащаб, който да определя обществения живот в града.

Балев коментира и конфликта между „Прогресивна България“ и Делян Пеевски по повод твърденията за плащания от фирма „Спектрум“, свързани с полети на Пеевски. Той заяви, че очаква министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да представи конкретни доказателства при предстоящото си изслушване в парламента.

„Аз вярвам, познавайки господин Демерджиев, че такива фактури има. Иначе не би си позволил да спекулира“.

Според него обвиненията от ДПС за договорите за мантинели и евентуални нарушения при обществените поръчки са опит за политическа защита на Делян Пеевски. Балев заяви, че лично не разполага с данни за други нарушения, свързани с полетите, извън твърденията за недекларирани плащания.

По време на разговора беше поставен и акцент върху използването на специални разузнавателни средства спрямо магистрати. Балев категорично заяви, че не трябва да се допуска информация, събирана чрез СРС, да бъде използвана като инструмент за натиск върху бъдещи членове на Висшия съдебен съвет. Той обаче отрече да има информация за неприключили или неизползвани материали, които се съхраняват в ДАНС и могат да бъдат използвани срещу магистрати.

„Няма как събрани материали от използване на специални разузнавателни средства да не бъдат унищожени“.

В същото време той призна, че според него порочните практики при използването на СРС трябва да бъдат прекратени.

Балев не изключи „Прогресивна България“ да подкрепи кандидати на опозицията за Висшия съдебен съвет, ако те са професионално подготвени и с безспорна репутация. Сред имената, които бяха обсъдени, са Веселин Вучков, Андрей Янкулов и Емил Дечев.

„Не виждам пречка ние като управляваща партия да подкрепим и предложени кандидати на опозицията, когато поведението е наистина достойно“.

Той подчерта, че процедурата все още е в ранен етап и предстои изслушване на кандидатите. По думите му риск винаги съществува, но управляващите трябва да направят всичко възможно във ВСС да попаднат „най-честните, най-достойните и най-професионално подготвените магистрати“.

"36 фактури за 36 мои полета, платени от тази фирма "Спектрум", която цитират, е невъзможно да съществуват", заяви преди дни лидерът на ДПС Делян Пеевски, след като премиерът Румен радев заяви, че от службите в Малта са дошли 36 фактури.

"Румен Радев, ако иска, може да попита своя вътрешен министър Иван Демерджиев. Очаквам днес да покажат тези фактури", каза Пеевски пред медиите в кулоарите на Народното събрание.

"Предлагам му следното - ако има 36 фактури, заплатени от фирма „Спектрум", аз си подавам оставката като лидер на ДПС, ако не - той да си подаде оставката или да уволни министър Демерджиев", каза Пеевски, който е санкционирани от САЩ и Великобритания.

"Изчакайте го премиера, тук е, да си викне министъра, да видим кой лъже. Двамата ли лъжат, или лъже само министърът. Това е невъзможно да съществува“, каза Пеевски в кулоарите на парламента.

Той допълни, че всички полети са били платени от него и неговото семейство. "Аз нямам какво да доказвам", допълни лидерът на ДПС и уточни, че парите били изкарани от "абсолютно легитимна дейност".