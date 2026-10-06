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СДС за ударените кораби: Москва на сълзи не вярва

СДС за ударените кораби: Москва на сълзи не вярва
СДС

Според партията това доказва още веднъж, че режимът в Москва не разбира от добронамереност и се готви да разшири конфликта чрез хибридни операции и други провокации

СДС категорично осъжда този акт на агресия, извършен от Руската федерация в изключителната икономическа зона на България. Това се посочва от партията по повод атакуваните два търговски кораба с дронове на 70 мили източно на град Бяла.

Макар и да не се явява нарушение на териториалната цялост, тъй като е извън териториалните ни води, ние приемаме тези атаки като враждебен акт, подкопаващ меката политика на правителството, посочват от СДС.

Според партията това доказва още веднъж, че режимът в Москва не разбира от добронамереност и се готви да разшири конфликта чрез хибридни операции и други провокации.

„Москва на сълзи не вярва!“, пише в съобщението.

От СДС призовават правителството към координирана позиция с партньорите от НАТО и Европейския съюз.

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