След 500 дни и две операции: Деян Кулушевски отново игра футбол
Шведският национал направи важна крачка към завръщането си за Тотнъм след продължително възстановяване от тежка контузия в коляното
Деян Кулушевски отново игра футбол след близо 500 дни извън терените. Футболистът на Тотнъм направи първата сериозна крачка към завръщането си след един от най-тежките периоди в своята кариера.
Шведът получи сериозна травма на колянното капаче през май 2025 година. Усложненията наложиха две хирургически интервенции, а продължителното възстановяване го остави извън професионалния футбол за повече от година.
Според Evening Standard Кулушевски вече е участвал в тренировъчна игра на първия състав на Тотнъм срещу футболисти от формациите на клуба до 21 и 18 години.
Макар все още да не е готов за участие в официален двубой, появата му на терена е ключов етап от възстановителния процес. Следващата задача пред шведския национал е постепенно да натрупа физическа издръжливост и игрови ритъм.
Треньорският щаб на Тотнъм няма да поема излишни рискове и ще увеличава натоварването му поетапно. Ако възстановяването продължи по план, Кулушевски ще може отново да се включи в битката за място в състава на лондончани във Висшата лига.