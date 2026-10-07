Масирана руска атака отне живота на най-малко осем души в Украйна

Русия предприе масирана атака с дронове и ракети срещу Украйна, убивайки най-малко осем души и нанасяйки щети на жилищни сгради, промишлени съоръжения и инфраструктура. Това съобщиха украински официални лица, предава Ройтерс.

Двама души са загинали в столицата Киев, четирима в северния град Прилуки и двама в централната Полтавска област.

„Украйна за пореден път бе поразена от руски ракети през нощта“, заяви в приложението Telegram Дмитро Лубинец, парламентарен комисар на Украйна по правата на човека.

„Още една безсънна нощ, поредният терористичен акт, след който хората все пак трябва да планират работния си ден въпреки всичко“, добави той.

Русия е изстреляла 130 дрона, 48 крилати ракети, както и балистични ракети, за да атакува Украйна, съобщиха военновъздушните сили на Украйна. Частите за противовъздушна отбрана са свалили 161 цели, се посочва в съобщението им в Telegram.

Киев и Полтава в Централна Украйна, югоизточната Днепропетровска област и Харков на североизток са били във фокуса на руските удари, уточниха от украинските ВВС.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че неговите сили са нанесли „масиран удар“ по военнопромишлени съоръжения в Киев и други украински региони, използвайки високоточни оръжия с наземно, морско и въздушно базиране, както и безпилотни летателни апарати.

Оттам допълниха, че целите са включвали обекти, където украинската отбранителна компания Fire Point произвежда и съхранява своите крилати ракети Flamingo и дронове със среден и дълъг обсег на действие в Киев, както и в регионите на Киев, Чернигов, Кировоград, Днепропетровск, Полтава и Харков.

Миналата седмица президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна е изстреляла в бойни условия първата си балистична ракета местно производство, произведена от Fire Point.

В Прилуки, намиращ се в северната Черниговска област, руска ракета се е забила в пететажна жилищна сграда, съобщиха регионалните власти. Най-малко четирима души са загинали на място, а други 20 са ранени, като местните власти предупреждават, че под развалините може да има още затрупани жители.

Няколко силни експлозии отекнаха в столицата през нощта, разказват свидетели на Reuters.

„В метрото е по-добре, защото живеем на 9-ия етаж в една висока сграда и е наистина страшно, когато си на 9-ия етаж, а към теб летят ракети“, сподели пред Reuters 49-годишната Леся, жителка на Киев.

Украински служители заявиха, че в допълнение към дроновете руски балистични ракети са взели на прицел и Киев.

В продължение на месеци Украйна страдаше от критичен недостиг на противовъздушна отбрана (ПВО), което подтикна Зеленски и други официални лица многократно да умоляват за помощ и допълнителни доставки.

Нощните въздушни удари по югоизточния град Днипро са нанесли щети на промишлено съоръжение, засегнали са също транспортната инфраструктура в Запорожие и жилищни сгради в Кременчук, съобщиха регионални служители в приложението Telegram.