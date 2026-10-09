Медведев: Европа обяви издирване на всички руснаци

Руснаците трябва да избягват пътувания до европейски страни засега, тъй като всеки от тях потенциално може да бъде арестуван на фона на кампания, насочена срещу руски граждани в Европа, каза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, предаде ТАСС.

Коментарите идват след задържането в Черна гора на Михаил Звинчук, администратор на Telegram канала Rybar.

"Разбира се, глупаво е нашите хора да се скитат из европейските страни, дори с добри намерения и важни цели. Всеки руснак би могъл да стане мишена. Нито визите, нито поканите, нито каквито и да било други гаранции не предлагат защита. Всеки може да бъде арестуван, особено ако говори истината за западните страни, ЕС и неонацисткия режим в стил Бандера. Те приветстват само "преселващата се" измет и дори това е само временно", написа Медведев в социалните мрежи.

Медведев заяви, че Русия може да се наложи да разшири кръга си от задържани, достъпни за обмен, като включи европейски и американски граждани, за да осигури освобождаването на собствените си граждани.

"Сега е доста вероятно да се наложи да попълним обменния пул с европейски и американски идиоти, за да измъкнем собствените си хора. Няма друг начин: когато живееш с вълци, човек трябва да вие като вълк", написа той.