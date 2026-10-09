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Медведев: Европа обяви издирване на всички руснаци

Медведев: Европа обяви издирване на всички руснаци
Снимка: AP/БТА

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност предупреди руснаците да избягват пътувания до европейски страни и допусна разширяване на обмена на задържани с европейски и американски граждани

Руснаците трябва да избягват пътувания до европейски страни засега, тъй като всеки от тях потенциално може да бъде арестуван на фона на кампания, насочена срещу руски граждани в Европа, каза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, предаде ТАСС.

Коментарите идват след задържането в Черна гора на Михаил Звинчук, администратор на Telegram канала Rybar.

"Разбира се, глупаво е нашите хора да се скитат из европейските страни, дори с добри намерения и важни цели. Всеки руснак би могъл да стане мишена. Нито визите, нито поканите, нито каквито и да било други гаранции не предлагат защита. Всеки може да бъде арестуван, особено ако говори истината за западните страни, ЕС и неонацисткия режим в стил Бандера. Те приветстват само "преселващата се" измет и дори това е само временно", написа Медведев в социалните мрежи.

Медведев заяви, че Русия може да се наложи да разшири кръга си от задържани, достъпни за обмен, като включи европейски и американски граждани, за да осигури освобождаването на собствените си граждани.

"Сега е доста вероятно да се наложи да попълним обменния пул с европейски и американски идиоти, за да измъкнем собствените си хора. Няма друг начин: когато живееш с вълци, човек трябва да вие като вълк", написа той.

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