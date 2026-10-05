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Нобелът за медицина за 2026 г. отива при трима учени за революционен метод за контрол на нервните клетки

Нобелът за медицина за 2026 г. отива при трима учени за революционен метод за контрол на нервните клетки

Лауреатите ще си поделят награден фонд от 12 млн. шведски крони, равняващи се на около 1,2 млн. долара

Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел са носителите на Нобеловата награда за физиология или медицина за 2026 г. Тримата учени са отличени за откритията си, свързани със светлинно управляемите йонни канали и развитието на оптогенетиката, съобщава Ройтерс.

54-годишният американец Карл Дайсерот и германските учени Петер Хегеман, на 71 години, и Георг Нагел, на 73 години, са избрани от Нобеловата асамблея към Каролинския институт в Швеция.

Тримата лауреати ще си поделят награден фонд от 12 млн. шведски крони, равняващи се на около 1,2 млн. долара.

Какво представлява оптогенетиката?

Разработването на оптогенетиката дава възможност на учените да контролират активността на определени нервни клетки с помощта на светлина.

От Нобеловия комитет обясняват, че методът позволява активността на отделни нервни клетки в живия мозък да бъде „включвана“ и „изключвана“.

„Този метод вече се използва в лаборатории по целия свят, за да разкрие тайните на мозъка“, посочват организаторите.

Технологията се превърна във важен инструмент за изследване на функционирането на нервната система и позволява на учените да проучват ролята на конкретни клетки в сложните процеси, протичащи в мозъка.

Започва седмицата на Нобеловите награди

По традиция отличието за физиология или медицина поставя началото на ежегодното обявяване на Нобеловите награди. През следващите дни предстои да станат известни лауреатите в областта на физиката, химията, литературата и мира, както и носителят на наградата за икономика.

Петте оригинални Нобелови награди са учредени съгласно завещанието на шведския изобретател и индустриалец Алфред Нобел и се присъждат от 1901 г. Наградата за икономика е създадена по-късно – през 1968 г. от шведската централна банка Риксбанк.

През годините Нобеловата награда за медицина е отличавала някои от най-значимите постижения в историята на науката. Сред тях са работата на Александър Флеминг върху пеницилина, отличена през 1945 г., и откритието на Карл Ландщайнер за човешките кръвни групи, донесло му наградата през 1930 г.

През 2025 г. Нобеловата награда за медицина беше присъдена на Мери Брунков, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи за откритията им, свързани с периферната имунна толерантност и механизмите, чрез които имунната система се възпира да атакува собствените клетки на организма.

Нобеловите отличия традиционно се връчват на 10 декември – годишнината от смъртта на Алфред Нобел. Церемониите за повечето категории се провеждат в Стокхолм, докато Нобеловата награда за мир се връчва в Осло.

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