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Трима души са загинали при нападения срещу летището в Рияд

Трима души са загинали при нападения срещу летището в Рияд
AP/БТА

Полетите и дейността на летището са се върнали към нормален режим

Трима саудитски граждани са загинали, а няколко души са били ранени при две нападения срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд. Това съобщи Главното управление за гражданска авиация на Саудитска Арабия, цитирано от световните агенции. 

Саудитският национален авиопревозвач „Саудия“ посочи, че при инцидента на международното летище „Крал Халид“ вчера е загинал един служител. Бил е повреден самолет, който се е намирал на земята. По това време на борда на самолета не е имало пътници.

Полетите и дейността на летището са се върнали към нормален режим към 18:00 часа вчера.

Водената от Саудитска Арабия коалиция заяви, че е унищожила три ракетни установки, използвани от хусите. От Коалицията подчертаха, че ще отговорят твърдо на атаките срещу мирни граждани и цивилни обекти.

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