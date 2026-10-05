Вселенският патриарх очаква България да върне още реликви на Гърция

Вселенската патриаршия приветства размяната на исторически реликви между Гърция и България и намекна, че очаква още църковни предмети от Северна Гърция да бъдат върнати.

В изявлението се изказва задоволство от "началото на връщането от България на ценни и свети вещи, отнети преди сто и повече години от свети митрополии и манастири" в юрисдикцията на Патриаршията, гласи публикацията на сайта ѝ.

"Вселенската патриаршия беше информирана за споразумението между правителствата на Гърция и България за размяната на исторически реликви и изразява удовлетворението си от започналото връщане от България на ценни и свещени предмети, които преди повече от сто години са били отнети от свети митрополии и манастири, намиращи се под духовната и канонична юрисдикция на Светата Христова Велика църква в Северна Гърция".