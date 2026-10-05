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Вселенският патриарх очаква България да върне още реликви на Гърция

Вселенският патриарх очаква България да върне още реликви на Гърция
БТА/Архив

В изявлението на Вселенската патриаршия се казва, че говори за "начало на връщането", защото "се надява, че това възстановяване (на реликвите) ще бъде завършено бързо, според повелите на нравствения ред и на международното право и още повече в рамките на сърдечните отношения между двете съседни и съюзнически страни, и двете членки на Европейския съюз"

Вселенската патриаршия приветства размяната на исторически реликви между Гърция и България и намекна, че очаква още църковни предмети от Северна Гърция да бъдат върнати.

В изявлението се изказва задоволство от "началото на връщането от България на ценни и свети вещи, отнети преди сто и повече години от свети митрополии и манастири" в юрисдикцията на Патриаршията, гласи публикацията на сайта ѝ.

"Вселенската патриаршия беше информирана за споразумението между правителствата на Гърция и България за размяната на исторически реликви и изразява удовлетворението си от започналото връщане от България на ценни и свещени предмети, които преди повече от сто години са били отнети от свети митрополии и манастири, намиращи се под духовната и канонична юрисдикция на Светата Христова Велика църква в Северна Гърция".

В изявлението на Вселенската патриаршия се казва, че говори за "начало на връщането", защото "се надява, че това възстановяване (на реликвите) ще бъде завършено бързо, според повелите на нравствения ред и на международното право и още повече в рамките на сърдечните отношения между двете съседни и съюзнически страни, и двете членки на Европейския съюз", информира БТА.

Епархиите в Северна Гърция са в диоцеза на Вселенската патриаршия, въпреки че са дадени от нея за управление на Гръцката православна църква (Атинската архиепископия).

Патриаршията също така припомня, че въпросът е бил поставен преди няколко години в София от Вселенския патриарх Вартоломей, и заявява, че "поздравява двете правителства за извършеното дело и за бъдещите стъпки, които ще последват в тази връзка".

В изявлението се изразява пожелание и надежда тази стъпка "да стане по-общ пример и вдъхновение, които да накарат компетентните власти и на други страни да допринесат и те положително за връщането на отнети културни съкровища като скулптурите на Партенона, на този паметник-символ за цялото човечество, който мълчаливо и търпеливо очаква повторното си съединение с насилствено изнесените му в чужбина останали негови органични елементи".

Скулптури от Партенона в Атина се намират в Британския музей в Лондон, отнесени там от британски лорд и дипломат през 19-и век. Гърция и Великобритания от години спорят по темата за връщането на произведенията на изкуството в родината им, но Лондон категорично отказва.

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