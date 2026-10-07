Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира до края на ноември

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян на 8 октомври за планов годишен ремонт, съобщиха от атомната централа.

Изключването на блока от електроенергийната система на страната е съгласувано с Централното диспечерско управление към "Електроенергиен системен оператор" след предварително подадено заявление.

По време на ремонта ще бъдат извършени пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията. Ще бъдат реализирани и планираните мерки за осигуряване на безопасната и надеждна дългосрочна експлоатация на блока.

Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 32-ра горивна кампания.

Плановият ремонт се очаква да продължи до края на ноември.

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за осигуряване на необходимото техническо водоснабдяване на централата.