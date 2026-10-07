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Икономика

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира до края на ноември

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира до края на ноември
БТА

Реакторът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 32-ра горивна кампания, а ремонтът е плануван

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян на 8 октомври за планов годишен ремонт, съобщиха от атомната централа.

Изключването на блока от електроенергийната система на страната е съгласувано с Централното диспечерско управление към "Електроенергиен системен оператор" след предварително подадено заявление.

По време на ремонта ще бъдат извършени пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията. Ще бъдат реализирани и планираните мерки за осигуряване на безопасната и надеждна дългосрочна експлоатация на блока.

Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 32-ра горивна кампания.

Плановият ремонт се очаква да продължи до края на ноември.

Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за осигуряване на необходимото техническо водоснабдяване на централата.

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