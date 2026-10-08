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Откриха нов вид крокодил на 45 млн. години

Откриха нов вид крокодил на 45 млн. години
Pixabay

Неговите фосили са извлечени от формацията Мокатам – варовиково находище, богато на останки от древни риби, акули и ранни китове. Камъни именно от тази геоложка структура по-късно са били използвани от древните египтяни за изграждането на едни от най-емблематичните монументи в света, включително пирамидите в Гиза и Големия сфинкс

Крокодил на 45 милиона години, открит в същата варовикова формация, от която е изграден Големият сфинкс в Египет, беше разпознат като напълно нов род. Изследователите са решили да го кръстят на древноегипетско божество, тясно свързано с паметника, съобщава научното списание Royal Society Open Science.

Новооткритият вид, наречен Herugavialis cairensis, някога е обитавал плитко тропическо море, което е покривало територията на днешен Северен Египет. Неговите фосили са извлечени от формацията Мокатам – варовиково находище, богато на останки от древни риби, акули и ранни китове. Камъни именно от тази геоложка структура по-късно са били използвани от древните египтяни за изграждането на едни от най-емблематичните монументи в света, включително пирамидите в Гиза и Големия сфинкс.

В центъра на научното откритие стои почти изцяло запазен череп, изкопан още през 20-те години на миналия век. Досега палеонтолозите погрешно са го класифицирали към съществуващия род Tomistoma, който включва съвременния малайски гавиал от Югоизточна Азия.

Чрез използването на съвременни CT скенери (компютърна томография) учените са успели да изследват детайлно вътрешната структура на черепа. Те са сравнили над 300 анатомични белега с тези на живи и изчезнали крокодили. Резултатите са показали толкова драстични различия, че това е дало пълно основание Herugavialis cairensis да бъде отделен в напълно самостоятелен нов род.

Новото наименование съчетава думите Херу (друго име на египетския бог Хор) и гавиал – група крокодили, известни със своите дълги и много тесни муцуни. Видовото име cairensis е директна препратка към град Кайро.

Изследователите споделят, че са направили забавна аналогия между фосила и Големия сфинкс. Причината е, че на намерения праисторически череп липсва самият връх на муцуната, което силно напомня за известния липсващ нос на паметника.

„Предвид това съвпадение с прочутия липсващ нос на Големия сфинкс, решихме да кръстим новия крокодил на египетския бог Херу, който вероятно е бил вдъхновението за създаването на този емблематичен паметник“, споделя съръководителят на проучването Филип Маниън от Университетския колеж в Лондон (UCL).

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