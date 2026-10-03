Най-важното от България на 03.10.2026 г.

България и Гърция подписаха приемно-предавателните протоколи за предаването на тленните останки на цар Самуил. Документите бяха подписани в Музея на византийската култура в Солун от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на министър-председателите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Така Гърция предава на България останките на цар Самуил. България пък предава на Гърция 48 църковни реликви.

Румен Радев заяви, че стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години. В Музея на византийската култура в Солун се състои официалната церемония по предаването на тленните останки.

"За мен е огромна чест да бъда отново в Музея на Византийската държава и да бъда тук в Солун, и от името на българската държава да получа тленните останки на българския цар Самуил. Тленните останки, които проф. Николаос Муцополус предаде на вашия великолепен музей и на когото ние българите дължим вечна памет." Това заяви премиерът Румен Радев на церемонията по предаването на тленните останки на цар Самуил, която се състои в Солун.

Гърция изпълнява своя исторически дълг, като предава на България тленните останки на цар Самуил. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис по време на официалната церемония в Музея на византийската култура в Солун.

"Днес бих казал, че установяваме много дълбока връзка между България и Гърция - не само културна. Превръщаме трудни исторически моменти в нови мостове на комуникация", каза Мицотакис. По думите му договореното между двете държави показва силата, която два съседни народа могат да получат по пътя на взаимното уважение и доверие.