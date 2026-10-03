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Най-важното от България на 03.10.2026 г.

Най-важното от България на 03.10.2026 г.
Снимка: БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от родните новини, които се е случиха днес

България и Гърция подписаха приемно-предавателните протоколи за предаването на тленните останки на цар Самуил. Документите бяха подписани в Музея на византийската култура в Солун от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на министър-председателите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Така Гърция предава на България останките на цар Самуил. България пък предава на Гърция 48 църковни реликви.

Румен Радев заяви, че стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години. В Музея на византийската култура в Солун се състои официалната церемония по предаването на тленните останки.

"За мен е огромна чест да бъда отново в Музея на Византийската държава и да бъда тук в Солун, и от името на българската държава да получа тленните останки на българския цар Самуил. Тленните останки, които проф. Николаос Муцополус предаде на вашия великолепен музей и на когото ние българите дължим вечна памет." Това заяви премиерът Румен Радев на церемонията по предаването на тленните останки на цар Самуил, която се състои в Солун. 

Гърция изпълнява своя исторически дълг, като предава на България тленните останки на цар Самуил. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис по време на официалната церемония в Музея на византийската култура в Солун.

"Днес бих казал, че установяваме много дълбока връзка между България и Гърция - не само културна. Превръщаме трудни исторически моменти в нови мостове на комуникация", каза Мицотакис. По думите му договореното между двете държави показва силата, която два съседни народа могат да получат по пътя на взаимното уважение и доверие.

Тленните останки на цар Самуил бяха положени в мраморния саркофаг в базиликата "Света София - Премъдрост Божия". Преди това българският патриарх Даниил възглави траурното богослужение в памет на средновековния владетел.

"С благоговение и синовна почит посрещаме саркофага с тленните останки на един от най-достойните и велики владетели на българския народ - цар Самуил", каза патриарх Даниил.

Преди полагането на останките до храма премина тържествено шествие от центъра на София. По-рано през деня България посрещна цар Самуил с държавна церемония и военни почести, след като останките пристигнаха от Солун с военнотранспортен самолет "Спартан".

"България е била и ще бъде!" С тези думи министър-председателят Румен Радев завърши речта си по време на държавната церемония в София по посрещането на тленните останки на цар Самуил.

"Днес сме се събрали заедно, за да изпълним една вълнуваща мисия и един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил", заяви Радев пред събралите се на площад "Княз Александър I".

В речта си той припомни тежките десетилетия, в които Самуил води войни за запазването на българската държава срещу Византия, както и победите и пораженията, белязали управлението му.

България е готова за разговори с Република Северна Македония, но те трябва да се водят без ултиматуми и в рамките на европейската политика. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Благоевград, където участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая.

Думите ѝ бяха по повод изпратената от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски нота с искане за двустранна среща между външните министри на двете държави, след разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 

"Ние винаги сме отворени за разговори с Република Северна Македония, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС) и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път да не приема ценностите и добродетелите на ЕС", заяви Йотова.

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