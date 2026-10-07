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"Подготвяме се за война, вместо да я предотвратим": Кючуков за напрежението в Европа

"Подготвяме се за война, вместо да я предотвратим": Кючуков за напрежението в Европа
БТА

Бившият дипломат определи евентуален сблъсък между Русия и НАТО като най-лошия възможен сценарий

Военните действия между Русия и Украйна все по-осезаемо излизат извън границите на двете държави, а атаките срещу търговски кораби в Черно море са поредно доказателство за това. Така бившият заместник-министър на външните работи и дипломат Любомир Кючуков коментира нарастващото напрежение в региона пред БНР.

"Атаките с дронове срещу кораби в Черно море са потвърждение на нещо, което наблюдаваме повече от година - излизането на военните действия извън границите на двете страни", заяви Кючуков.

По думите му става въпрос за целенасочени действия срещу граждански и търговски кораби на трети държави. Той посочи, че според наличната статистика през последните месеци в акваторията на Черно море са били атакувани над 200 плавателни съда.

Кючуков припомни и форум от 2023 г., озаглавен "Черно море - по-близкият изток", като според него ситуацията оттогава не само не се е подобрила, а проблемите са се задълбочили.

"За съжаление днес можем да проведем такава конференция 2.0. Нито един от проблемите, които можеха да се идентифицират тогава, не е решен. Напротив - ескалират", посочи дипломатът.

Според него дори при евентуално връщане към преговори между Москва и Киев е възможно военните действия първоначално да продължат да ескалират, тъй като всяка страна би искала да влезе в разговорите от по-силна позиция.

Като най-лошия възможен сценарий Кючуков посочи пряк сблъсък между Русия и НАТО.

"Всички действия от Европа като че ли са да се подготвим за война, а не да предотвратим война. Виждаме, че и финансови, и политически - това е лайтмотивът на действията", заяви той.

Според дипломата два от ключовите въпроси при евентуални преговори ще бъдат териториите и гаранциите за сигурност.

"Трябва да се прави разлика между мир и примирие. Тя е съществена", подчерта Кючуков, като според него целта трябва да бъде прекратяването на бойните действия да доведе до трайно споразумение, а не само до временно спиране на войната.

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