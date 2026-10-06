Заради катастрофа: Движението на АМ „Тракия“ е ограничено в една лента

Автомобил е катастрофирал при 22-рия километър на автомагистрала „Тракия“, като заради инцидента движението в района е затруднено. Няма данни за тежко пострадали хора.

От Министерството на вътрешните работи потвърдиха за БТА, че при инцидента няма тежко пострадали.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в участъка се осъществява само в изпреварващата лента.

На място трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

От АПИ призовават шофьорите да преминават през района с повишено внимание и със скорост, съобразена с пътната обстановка.