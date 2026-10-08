Хамид Хамид: Застигат ни слухове за чудовищни индексации през премиерските съветници

Депутатът Хамид Хамид заяви, че няма фактури за 36 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това стана по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента.

"Има справка от Малтийските служби, че една компания е плащала на друга компания. Никъде в тази справка няма данни, че тези плащания за са полети. В този справка не се споменава, че това са полети на г-н Пеевски. Липсва информация, че "Спектрум Нет" плаща полетите.

Не казахте имената на тези четири компании, комулирали огромни поръчки за мантинели. Г-н Демерджиев, внимателно проверете кой е собственикът на "Юпитер" АД и проверете въпросния Ники Мантинелата дали в ловното му стопанство в Девин дали не отсяда един съветник на министър-председателя. Дали там на парче еленско месо да се правят въпросните индексации (за мантинели). Проверете близкото обкръжение на премиера. Там търсете истината за оскъпяването на мантинелите-солети", препоръча Хамид.

"При нас достигат слухове, че се извършват чудовищни индексации и се дават през някои съветници", допълни депутатът от ДПС.

"Не казвайте, че не сте бил адвокат на Илиян Филипов и неговите фирми, защото има достатъчно пълномощни, че Вашето дружество е било представляващо дружеството на Филипов", препоръча Хамид.

Относно цените на мантинелите, депутатът от ГЕРБ Николай Нанков заяви, че едни мантинели стават със неколкократно по-скъпи.

"Единственият доставчик сега на мантинели е този, който беше изнесен в парламента. Проверката на поставяните сега мантинели, ще покаже, че тези действия не са прикриване на тайни договорки за "Боташ", заяви бившият регионален министър Николай Нанков към настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев.