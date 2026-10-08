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Хамид Хамид: Застигат ни слухове за чудовищни индексации през премиерските съветници

Хамид Хамид: Застигат ни слухове за чудовищни индексации през премиерските съветници
Снимка: БТА

Да не стане, че със сегашните мантинели се прикриват тайни договорки с "Боташ", предупреди Нанков

Депутатът Хамид Хамид заяви, че няма фактури за 36 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това стана по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента.

"Има справка от Малтийските служби, че една компания е плащала на друга компания. Никъде в тази справка няма данни, че тези плащания за са полети. В този справка не се споменава, че това са полети на г-н Пеевски. Липсва информация, че "Спектрум Нет" плаща полетите. 
Не казахте имената на тези четири компании, комулирали огромни поръчки за мантинели. Г-н Демерджиев, внимателно проверете кой е собственикът на "Юпитер" АД и проверете въпросния Ники Мантинелата дали в ловното му стопанство в Девин дали не отсяда един съветник на министър-председателя. Дали там на парче еленско месо да се правят въпросните индексации (за мантинели). Проверете близкото обкръжение на премиера. Там търсете истината за оскъпяването на мантинелите-солети", препоръча Хамид. 

"При нас достигат слухове, че се извършват чудовищни индексации и се дават през някои съветници", допълни депутатът от ДПС. 

"Не казвайте, че не сте бил адвокат на Илиян Филипов и неговите фирми, защото има достатъчно пълномощни, че Вашето дружество е било представляващо дружеството на Филипов", препоръча Хамид. 

Относно цените на мантинелите, депутатът от ГЕРБ Николай Нанков заяви, че едни мантинели стават със неколкократно по-скъпи.

"Единственият доставчик сега на мантинели е този, който беше изнесен в парламента. Проверката на поставяните сега мантинели, ще покаже, че тези действия не са прикриване на тайни договорки за "Боташ", заяви бившият регионален министър Николай Нанков към настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев.

 

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