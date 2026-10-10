Какво казаха българските политици за сделката между Тръмп и Путин?

Обявеното от американския президент Доналд Тръмп споразумение с Владимир Путин за доставки на руски дизел на световния пазар предизвика различни реакции сред българските политици. Президентът Илияна Йотова призова за предпазливост, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи критики към правителството, а Николай Денков от "Продължаваме промяната" изрази опасения за бъдещето на Източна Европа.

Тръмп съобщи в социалната си мрежа Truth Social, че руският президент се е съгласил да осигури доставки на дизелово гориво за американския и международния пазар с цел понижаване на цените. По думите му договорката е постигната по време на телефонен разговор между двамата лидери. Новината предизвика критики от страна на Украйна.

Президентът Илияна Йотова заяви, че е необходимо първо да станат ясни конкретните параметри на споразумението, преди да се правят оценки за неговото значение.

Според нея договорката трябва да се разглежда в контекста на разговорите между САЩ и Украйна, в които участват и представители на европейски институции.

"Да видим какво съдържа конкретно това споразумение, защото все още това е първоначална информация, няма как да се ангажирам с по-точна позиция", коментира Йотова пред журналисти.

Тя изрази надежда, че евентуалното увеличаване на доставките ще има положителен ефект върху световния пазар, тъй като недостигът на горива затруднява европейските икономики.

За предпазлив подход призова и Иван Ангелов от "Прогресивна България". В ефира на NOVA той заяви, че България не бива да заема крайни позиции, преди да стане ясно какви реални действия ще последват.

Бойко Борисов насочи критиките си към решението за отпадане на забраната за износ на нефтопродукти от България.

В публикация във Facebook председателят на ГЕРБ посочи, че докато други държави се стремят да осигурят горива за собствените си икономики, България допуска износа им.

Борисов припомни, че на 23 септември Народното събрание е отменило забраната с подкрепата на "Прогресивна България". По думите му той още тогава е предупредил, че подобно решение може да облагодетелства определени търговци за сметка на потребителите.

Лидерът на ГЕРБ настоя, че интересите на земеделците, превозвачите и предприятията трябва да бъдат поставени пред печалбите на отделни компании.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" свърза действията на Тръмп с вътрешнополитическата обстановка в САЩ.

Според него американският президент търси бързо решение на проблема с поскъпването на горивата и останалите стоки преди предстоящите избори.

Денков изрази и опасения, че Русия може да използва подобно споразумение, за да засили влиянието си в Източна Европа.

Той направи историческа аналогия с договора между Германия и Съветския съюз от 1939 г. и предупреди, че евентуални отстъпки към Москва могат да създадат рискове за Украйна, балтийските държави, Молдова, България и Румъния.

"Моето притеснение е, че в момента Путин се опитва да сключи сделка, да си вземе Източна Европа", заяви Денков пред NOVA.

Различните позиции на българските политици показват, че все още няма единна оценка за възможните последици от обявеното споразумение. Докато част от тях очакват повече информация за конкретните договорености, други поставят въпроса за енергийната сигурност и геополитическите рискове.