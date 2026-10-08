15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище
Случаят идва ден след атака с мачете, при която бяха ранени ученици и учители
Двама възрастни са били ранени при нападение с остър предмет в училище в Полша, съобщи полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински, цитиран от Ройтерс.
За атаката е задържан 15-годишен заподозрян. По думите на Кервински един от пострадалите – служител по почистването, е получил медицинска помощ.
Нападението е извършено само ден след друг инцидент в полско училище. Вчера 19-годишен ученик е ранил с мачете 10 души в професионално училище в Остроленка, град в североизточната част на страната, разположен североизточно от Варшава.