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15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище
АР/БТА

Случаят идва ден след атака с мачете, при която бяха ранени ученици и учители

Двама възрастни са били ранени при нападение с остър предмет в училище в Полша, съобщи полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински, цитиран от Ройтерс.

За атаката е задържан 15-годишен заподозрян. По думите на Кервински един от пострадалите – служител по почистването, е получил медицинска помощ.

Нападението е извършено само ден след друг инцидент в полско училище. Вчера 19-годишен ученик е ранил с мачете 10 души в професионално училище в Остроленка, град в североизточната част на страната, разположен североизточно от Варшава.

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