Пламен Таушанов: Един пациент е бил хоспитализиран 25 пъти между две болници
"Няма контрол в здравната система", каза той
Тази година бе констатирано, че между две болници един пациент е хоспитализиран 25 пъти. Информирахме председателя на Надзорния съвет – нищо не сме чули. Имаме свръххоспитализация.
Това заяви пред бТВ Пламен Таушанов, председател на УС на Българската асоциация за закрила на пациентите и бивш представител на пациентите в Надзорния съвет на НЗОК.
Той коментира акцията на МВР в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив и в медицински центрове в Пловдив и Карлово. Разследва се източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации. Трима медици са с повдигнати обвинения, сред тях и началникът на отделението по ревматология в университетската болница проф. Мариела Генева, която заема и поста декан на Медицинския факултет.
„През 2025 г. се провериха 42 болници. Не е ясно дали тази клиника по ревматология в Пловдив е била проверявана, или не – и в двата случая е вредно, защото става дума за най-голямата болница. Ефектът – тези болници реализира 1 милиард евро, а се установиха 1 милион неправилно усвоени“, припомни той.
По думите му няма контрол в здравната система.
„Управителят сключва договор с Касата и не може да не им направи впечатление как има свръххоспитализация. Това е схема, която работи на много места. Засичали сме използваемост на легла 186% – това става със застъпване на пациенти в едни и същи ден“, разказа Таушанов.
На въпрос колко пари може да вземе един лекар от подобна престъпна схема, той уточни, че никой не може да каже конкретно:
„Това трябва да спре. Дано прокуратурата си свърши работата по-добре, отколкото при предишните случаи".