Пламен Таушанов: Един пациент е бил хоспитализиран 25 пъти между две болници

По думите му няма контрол в здравната система.

„Управителят сключва договор с Касата и не може да не им направи впечатление как има свръххоспитализация. Това е схема, която работи на много места. Засичали сме използваемост на легла 186% – това става със застъпване на пациенти в едни и същи ден“, разказа Таушанов.

На въпрос колко пари може да вземе един лекар от подобна престъпна схема, той уточни, че никой не може да каже конкретно:

„Това трябва да спре. Дано прокуратурата си свърши работата по-добре, отколкото при предишните случаи".