Новини
Търси
Подкаст
Здраве

Пламен Таушанов: Един пациент е бил хоспитализиран 25 пъти между две болници

Пламен Таушанов: Един пациент е бил хоспитализиран 25 пъти между две болници
Снимка: Стопкадър БТВ

"Няма контрол в здравната система", каза той

Тази година бе констатирано, че между две болници един пациент е хоспитализиран 25 пъти. Информирахме председателя на Надзорния съвет – нищо не сме чули. Имаме свръххоспитализация.

Това заяви пред бТВ Пламен Таушанов, председател на УС на Българската асоциация за закрила на пациентите и бивш представител на пациентите в Надзорния съвет на НЗОК.

Той коментира акцията на МВР в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив и в медицински центрове в Пловдив и Карлово. Разследва се източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации. Трима медици са с повдигнати обвинения, сред тях и началникът на отделението по ревматология в университетската болница проф. Мариела Генева, която заема и поста декан на Медицинския факултет.

„През 2025 г. се провериха 42 болници. Не е ясно дали тази клиника по ревматология в Пловдив е била проверявана, или не – и в двата случая е вредно, защото става дума за най-голямата болница. Ефектът – тези болници реализира 1 милиард евро, а се установиха 1 милион неправилно усвоени“, припомни той.

По думите му няма контрол в здравната система.

„Управителят сключва договор с Касата и не може да не им направи впечатление как има свръххоспитализация. Това е схема, която работи на много места. Засичали сме използваемост на легла 186% – това става със застъпване на пациенти в едни и същи ден“, разказа Таушанов.

На въпрос колко пари може да вземе един лекар от подобна престъпна схема, той уточни, че никой не може да каже конкретно:

„Това трябва да спре. Дано прокуратурата си свърши работата по-добре, отколкото при предишните случаи".

Още по темата

Цяла нощ е продължил разпитът на медици след акцията в болница „Св. Георги“ в Пловдив

Цяла нощ е продължил разпитът на медици след акцията в болница „Св. Георги“ в Пловдив

Продължава акцията на полицията в Пловдив заради сигнал за източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“

Продължава акцията на полицията в Пловдив заради сигнал за източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Св. Георги“

Експерт по медицинско право за акцията в болница „Св. Георги“: Трябва да се докаже кой и как е участвал в схемата

Експерт по медицинско право за акцията в болница „Св. Георги“: Трябва да се докаже кой и как е участвал в схемата

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

Ива Христова: Предишна имунизация ни дава базисна защита срещу грипа

Ива Христова: Предишна имунизация ни дава базисна защита срещу грипа

Проф. Аргирова: Забавянето на ваксините може да увеличи грипа

Проф. Аргирова: Забавянето на ваксините може да увеличи грипа

Д-р Стефан Константинов: Защо още ползваме недоразумението "клинична пътека"

Д-р Стефан Константинов: Защо още ползваме недоразумението "клинична пътека"

Втори грипен вирус за сезона у нас

Втори грипен вирус за сезона у нас

СЗО поиска спешна информация от Русия заради съмнения за чума в Сибир

СЗО поиска спешна информация от Русия заради съмнения за чума в Сибир

Водещи

Хамид Хамид: Достигат ни слухове за чудовищни индексации през премиерските съветници

Хамид Хамид: Достигат ни слухове за чудовищни индексации през премиерските съветници

Поредица от пожари в Троянско: Огънят засегна още два имота

Поредица от пожари в Троянско: Огънят засегна още два имота

  • Преди 3 минути
Венсан Компани постави голямата цел пред Байерн: Трябва да спечелим Шампионската лига

Венсан Компани постави голямата цел пред Байерн: Трябва да спечелим Шампионската лига

  • Преди 5 минути
Белград въвежда нов туристически данък

Белград въвежда нов туристически данък

  • Преди 8 минути
„Галъп“: Йотова води с над 20%, Гюров е втори, Костадинов - трети

„Галъп“: Йотова води с над 20%, Гюров е втори, Костадинов - трети

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

  • Преди 16 минути
Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

  • Преди 17 минути
Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

  • Преди 18 минути
Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 24 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 31 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски