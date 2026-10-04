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Бивш гръцки премиер с остър упрек към Атина за сделката с България

Бивш гръцки премиер с остър упрек към Атина за сделката с България

„България посрещна с най-високи официални почести останките на Самуил, което за тях е все едно в Гърция да са пристигнали останките на Александър Велики“, заяви Самарас

Бившият гръцки премиер Антонис Самарас определи като „двоен удар“ за Гърция две актуални събития – изказване на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за Северна Македония и споразумението между Гърция и България за обмен на църковни реликви.

Във видеопослание Самарас остро разкритикува думите на Фон дер Лайен, която според него е изразила положително отношение към македонския език и култура.

„Не знам коя Европа представлява госпожа Фон дер Лайен“, заяви бившият премиер.

По думите му ситуацията е станала още по-сериозна след Преспанското споразумение, а гръцката страна наблюдава процесите без да реагира достатъчно активно.

Самарас отправи критики и към договореностите с България за връщане и обмен на църковни реликви.

Той припомни, че по време на мандата си като министър-председател е настоявал България да върне всички църковни реликви, които според него са били отнети от Северна Гърция по време на Първата световна война.

Повод за недоволството му е и предаването на останките, приписвани на цар Самуил, от Гърция на България.

„България посрещна с най-високи официални почести останките на Самуил, което за тях е все едно в Гърция да са пристигнали останките на Александър Велики“, заяви Самарас.

Той определи връщането на останките като национална цел за България, която според него е преследвана повече от век.

В същото време Самарас постави под въпрос ползата за Гърция от споразумението за църковните реликви.

„Какво получихме ние? Само 48 от хилядите наши свещени реликви“, заяви той, като обвини България, че ги е отнела по време на Първата световна война.

Бившият премиер заяви, че по време на управлението си е настоявал за връщането на всички реликви, но според него днешното споразумение представлява отстъпление от тази позиция.

Самарас събра двете теми в обща критика към гръцката политика, определяйки случващото се като „двоен удар“ – както по отношение на спора около идентичността и историята на Северна Македония, така и заради отношенията с България.

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