В Турция заловиха чужденец, превърнал стомаха си в депо за дрога

Турската полиция осуети необичаен опит за трафик на наркотици, след като задържа чужденец, укрил в тялото си 750 грама синтетична дрога. Случаят е от югоизточния град Батман, а информацията бе разпространена от държавната Анадолска агенция, която цитира данни от регионалното полицейско управление.

Залавянето на наркотрафиканта е станало по време на рутинна инспекция на пътнически автобус в покрайнините на населеното място. Служители от Отдела за борба с наркотичните престъпления се усъмнили в поведението на пътника и въз основа на предварително изготвен профил на риска го ескортирали до местно лечебно заведение. Последвалите медицински прегледи, включващи рентген и томография, бързо потвърдили подозренията, показвайки множество пакети, заседнали в стомашно-чревния му тракт.

След лекарска намеса от вътрешностите на мъжа са извадени общо 91 капсули със забранени вещества.

След приключване на първоначалните разпити в управлението, мъжът, чиято националност се пази в тайна, е бил изправен пред магистратите.

Съдът е одобрил искането на прокуратурата и му е наложил постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.