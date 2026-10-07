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Димо Дренчев: Възможно е потъналият кораб да е превозвал оръжия или наемници

Димо Дренчев: Възможно е потъналият кораб да е превозвал оръжия или наемници
БТА

Депутатът от "Възраждане" заяви, че България трябва да обяви неутралитет и разкритикува резултатите от КСНС

Депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев допусна, че потъналият след атаката в Черно море кораб може да е превозвал оръжия или наемници. В ефира на "Денят ON AIR" той коментира заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова заради рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура.

По думите на Дренчев лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е напуснал КСНС, след като е станало ясно, че участниците трудно могат да стигнат до обща позиция.

"В опит на президента Йотова да излезе на всяка цена с една обща позиция, която явно нямаше как да се случи, Съветът започна да се удължава и точно това е причината Костадинов да си тръгне", заяви той.

След заседанието Йотова обяви, че е постигнато съгласие за наличието на увеличени заплахи за критичната инфраструктура на България. КСНС беше посветен на "Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна".

Според Дренчев позицията на "Възраждане" е България да обяви неутралитет. Той заяви, че страната ни в момента не е неутрална, като посочи предоставянето и износа на оръжия за Украйна.

Депутатът отправи критики и към представеното след заседанието становище на президента, като заяви, че в него са повторени вече публично известни факти.

Дренчев коментира и произхода на средствата, с които са били атакувани двата търговски кораба в Черно море. Българските власти към момента не са обявили категорично кой стои зад атаката, като според информацията на "Морска администрация" не са открити останки от дронове.

"Не съм сигурен и дали става въпрос за дронове, защото може да става въпрос и за морска мина", каза Дренчев.

Най-сериозното му твърдение беше свързано с товара на потъналия кораб.

"Твърде възможно е този кораб да не е бил натоварен със сол и българското правителство, казвайки, че не знае с какво е, всъщност много добре да знае с какво е натоварен. Може да е с оръжия, наемници или нещо, което Украйна иска да превозва тайно през българска територия", заяви депутатът.

Той не представи доказателства в подкрепа на това предположение.

По официална информация издирвателната операция за екипажа на потъналия кораб е прекратена на 6 октомври в 17:00 часа. От "Морска администрация" съобщиха, че са открити спасителна лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба, но няма открити останки от използваните при атаката средства.

Дренчев заяви още, че според него случилото се показва наличието на сериозен риск за националната сигурност на България.

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