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Николай Ненчев: Румъния и Полша се молят на САЩ да изпрати войски за тяхна издръжка

Николай Ненчев: Румъния и Полша се молят на САЩ да изпрати войски за тяхна издръжка
Снимка: Стопкадър Нова телевизия

Вероятно Радев е получил отговор на всички въпроси с визитата на Буданов, заяви бившият министър

"Нали виждате какво се случва в Румъния, какво се случва в Полша, в Прибалтийските републики? Те не само настояват, те се молят на САЩ да изпратят войски като поемат цялото обслужване и издръжка на тези войски, за да запазят националната си сигурност и националните си приоритети". Това заяви бившият военен министър Николай Ненчев пред БТВ, който сега е кандидат за президент.

На първо място бих преосмислил решението да не участваме в тази антидрон коалиция. Кой е споменал за пари, запита Ненчев. 

Той не изключва войната в Украйна да засегне и българските държавни граници. Ненчев беше временно управляващ посолството на България в Украйна. 

По думите му с визитата на началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов в София премиерът Румен Радев е получил отговор на всички въпроси. "Аз не зная защо мълчи", каза Ненчев.

Той заяви, че вярва в успеха си на изборите за президент и изтъкна като свои заслуги решения от времето, когато е бил министър. Той призова "нашите братя мюсюлмани" да го подкрепят в този важен за него момент. 

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