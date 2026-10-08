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Асен Митков с болезнено признание: Големият проблем на България е манталитетът

Асен Митков с болезнено признание: Големият проблем на България е манталитетът
Facebook/Team Bulgaria

Капитанът на младежкия национален отбор призова следващото поколение да бъде сплотено и да вярва повече в собствените си възможности

Капитанът на България U21 Асен Митков отправи емоционално послание към следващото поколение младежки национали след края на европейските квалификации.

Халфът на Левски не успя да се сбогува с „лъвчетата“ на терена, след като контузия го извади от последния двубой срещу Шотландия, загубен с 0:2 в Пазарджик.

„Жалко е, че така завършва моят път, както и този на други момчета от отбора. Направихме хубави неща, но ако искаме да вървим напред, трябва да променим манталитета си. В България сме свикнали, след като направим нещо хубаво, да го развалим“, заяви Митков пред каналите на БФС.

Полузащитникът открои силния колектив като едно от най-ценните неща, които неговото поколение оставя след себе си.

„С повечето момчета сме израснали заедно и сме преминали през всички юношески национални отбори, за да стигнем до младежите. Винаги сме били сплотени и успяхме да изградим добър колектив“, добави капитанът.

Митков изрази надежда, че следващото поколение ще надгради постигнатото и ще успее да стигне по-далеч.

„Надявам се да сме дали добър пример на по-малките. Нека направят същия колектив, а ако могат - и по-добър, за да постигнат това, което ние не успяхме“, каза футболистът на Левски.

Той отправи конкретен призив и към своя наследник с капитанската лента.

„Апелът ми към него и към останалите е да бъдат сплотени, да играят задружно и да си вярват повече. Ние можем, но големият ни проблем е манталитетът“, подчерта Митков.

Халфът коментира и здравословното си състояние, като се надява да бъде готов за следващия мач на Левски.

„Имах проблем след двубоя с Чехия, който не ми позволи да играя срещу Шотландия. Надявам се да бъда на разположение за следващата среща на клубния ми отбор“, завърши Асен Митков.

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