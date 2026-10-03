Най-важното от света на 03.10.2026-та г.

Преговорите на администрацията на Тръмп с Русия за прекратяване на войната в Украйна се разшириха, за да включат многомилиардна петролна сделка, която би била от полза за бизнес ръководители от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Къшнър. Сделката, която зависи от одобрението на правителството на САЩ и Кремъл, включва обширен набор от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група "Лукойл", според доклада.

Русия отново призова дипломатите и чуждестранните граждани, намиращи се в Киев, да напуснат украинската столица и предупреди, че руските въоръжени сили ще продължат да нанасят "масирани ответни удари" по военни цели в града и в други части на Украйна.

Предупреждението е отправено от руското Министерство на външните работи, което повтаря подобен призив от май. От ведомството заявиха, че отговорността за евентуалните последици ще бъде понесена от онези, които не се съобразят с предупреждението. "Отговорността за евентуалните негативни последици пада изцяло върху онези, които пренебрегнат това предупреждение", се посочва в изявлението на руското външно министерство.

Протестите срещу жилищната криза в Испания продължиха и днес, като около 70 000 души се събраха на демонстрация в Мадрид. Част от участниците носеха плакати с призив за общонационална стачка. Във Валенсия демонстрацията прерасна в сблъсъци с полицията, а общо над 50 протеста бяха организирани в градове в цялата страна.

Масовите демонстрации са организирани от Съюза на наемателите и идват ден след като Конгресът на депутатите отхвърли внесените от правителството мерки за справяне с жилищната криза. Парламентарното поражение на правителството на малцинството засили спекулациите, че премиерът Педро Санчес може да обяви предсрочни избори, вместо да изчака редовния вот, насрочен за 2027 г.

Украйна ще удвои атаките си срещу руски петролни рафинерии в отговор на новата политика на въздушни удари от Москва, целяща да принуди хората да напуснат Киев и други градове, но няма да атакува цивилно население, заяви президентът Володимир Зеленски.

Зеленски заяви, че украинското разузнаване е получило документи, показващи, че руският лидер Владимир Путин е издал "нова доктрина" за военни атаки срещу много по-широк кръг от цивилни цели преди тази зима.

"Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура... логистика... пътища, училища, болници, да оказват натиск върху хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове", каза Зеленски. "Това е целта на операцията."