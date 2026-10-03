Най-важното от света на 03.10.2026-та г.

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ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от международните новини, които се е случиха днес
Израел прибира блокираните си граждани в Дубай след инцидента с "Флайдубай". Първият самолет на Израел за репатриране на гражданите му, блокирани в Дубай след нападението в самолета на "Флайдубай", пристигна в Тел Авив през нощта, сочат данни на сайта на международното летище "Бен-Гурион". Това бе първият израелски полет, излетял от Обединените арабски емирства, след като авиокомпанията "Флайдубай" временно спря полетите си в това направление, а израелската авиокомпания "Ел Ал" отмени планираните полети за репатриране на израелци от ОАЕ.