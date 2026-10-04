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Най-важното от света на 04.10.26-та г.

Най-важното от света на 04.10.26-та г.
АП/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви нов пакет от помощи за Украйна на стойност над 1,3 милиарда евро по време на посещението си в Киев, съобщи АП. Около един милиард евро от германската помощ е предназначена за военни цели, включително оръжия с голям обсег, бойни дронове и сателитни технологии, „за да може Украйна да поразява руските установки“, както заяви Мерц на пресконференция. Германия отпуска и около 350 милиона евро енергийна помощ преди зимата, която ще бъде използвана за генератори, подстанции и ремонтни дейности.

Русия нанесе удар срещу Северния мост над река Днепър в Киев, насочен срещу маршрут, използван за транспортиране на войски и военни товари, съобщиха от руското Министерство на отбраната, цитирано по Ройтерс. Министерството също така обяви, че е поразило два кораба, превозващи военно оборудване, в пристанището на Одеса в северозападната част на Черно море.

Лидерът на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство на Йемен обяви началото на мащабна военна операция срещу подкрепяните от Иран хути. Целта е да бъдат отвоювани териториите, които групировката контролира, предаде Ройтерс. „Днес обявявам началото на военните операции за отвоюване на останалата територия на републиката и разширяване на властта на държавата и нейните институции върху цялата национална територия“, заяви председателят на Президентския съвет на Йемен Рашад ал Алими в телевизионно обръщение.

Латвийският премиер Андрис Кулбергс постигна убедителен резултат на парламентарните избори, като оглавяваната от него центристка прозападна коалиция „Обединена листа“ се очаква да получи около 42 от общо 100 депутатски места при преброени 97% от бюлетините, предаде ДПА. Ако резултатът бъде потвърден, формацията ще увеличи почти три пъти броя на депутатите си. Вотът в балтийската държава, която е член на ЕС и НАТО, премина на фона на засилено внимание към въпросите на националната сигурност и социалната политика.

Статуквото в Босна и Херцеговина остава непоклатимо след проведените общи избори, в които националистическите фракции и умерените политици си разпределиха по традиционен сценарий ключовите държавни постове. Това показват първите обобщени данни на Централната избирателна комисия (ЦИК), цитирани по БТА.

Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски официално е поискал среща с българските власти. Той се очаква у нас на 7 и 8 октомври, съобщи БТВ. Официалната дипломатическа нота с искане за среща бе изпратена след препоръка от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на нейното посещение в Скопие. Тя призова македонските власти да потърсят директен диалог с България.

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