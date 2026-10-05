Най-важното от света на 05.10.2026-та г.

Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори. Датата на вота е насрочен за 29 ноември. Той направи това в извънредно обръщение тази сутрин, след като в петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза. Решението на испанския премиер идва на фона на засилващо се обществено недоволство заради жилищната криза и сериозни затруднения на правителството на малцинството да прокарва политиките си в парламента.

Германия и Франция стартираха нова съвместна инициатива, настоявайки за по-строги мерки от страна на Европейския съюз срещу нелоялните търговски практики на трети страни, съобщава ДПА. В общо писмо, адресирано до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон предупредиха, че изкривяването на пазарите подкопава конкурентоспособността на европейския бизнес и засилва опасната икономическа зависимост. Поради неефективността на сегашните механизми, двамата лидери предлагат въвеждането на два нови инструмента.

Европейската комисия отпусна допълнителни 130 млн. евро за системи за противодействие на дронове. Финансирането е част от мерките за засилване на наблюдението по външните граници на Европейския съюз и за подобряване на реакцията при нови заплахи за сигурността. От ЕК съобщиха, че досега са предоставени близо 420 млн. евро за дронове за наблюдение, които са предназначени за европейската гранична служба „Фронтекс“. С новото финансиране общата сума, отделена за технологии за откриване, проследяване и неутрализиране на дронове, надхвърля половин милиард евро.

Украинските сили за сигурност и отбрана са извадили от строя повече от 51% от руските нефтопреработвателни мощности, съобщи украинският министър на отбраната Евген Хмара, цитиран от Укринформ. По думите му анализ на резултатите от далекобойните атаки е извършен от разузнавателни и аналитични екипи на Генералния щаб и Министерството на отбраната на Украйна. Хмара определи резултатите като следствие от системни действия, насочени към ограничаване на руския военен и икономически потенциал.

Министър-председателят на Северна Македония Християн Мицкоски взе отношение по българо-гръцкото споразумение, чрез което тленните останки на цар Самуил бяха пренесени в София в замяна на 53 църковни предмета за Атина, предава БТА. Позовавайки се на публикации в пресата, той заяви, че сред предадените реликви има артефакти с произход от храм в Охрид. След церемония по откриване на нова детска градина в община Теарце, премиерът отговори на медийни въпроси относно размяната на исторически ценности. На база прочетеното в медиите Мицкоски посочи, че става дума и за „антики и реликви, които произхождат от един прекрасен храм, а именно църквата „Богородица Перивлепта“ в Охрид, за която сред някои хора има спомен, че по време на Първата и Втората световна война на практика са били изнесени от този обект и са били пренесени в столицата на източния ни съсед“.