Първият регистриран случай на грип е в София

Столичната инфекциозна болница лекува първия пациент с доказан грип за този сезон. Той е постъпил в болницата през миналата седмица, след което му е направен тест и заболяването е доказано. Към момента няма други потвърдени случаи на грип у нас.

"Симптомите на грипа са остро начало, висока температура – над 38 градуса, силни ставни болки и отпадналост", каза пред БТВ доц. Трифон Вълков, началник на клиника в Инфекциозна болница в София.

Важно е да бъде направен тест, за да започне ефективна терапия, допълни лекарят.

Националната програма предвижда и безплатна имунизация срещу грип за възрастни над 65 години, но дозите все още не са доставени.

За първа година националната програма включва безплатна имунизация за деца срещу сезонния грип. В ямболската поликлиника педиатърът д-р Ванушка Стефанова показва първите безплатни назални ваксини за деца от 2 до 7 години.

„По списък поканваме пациентите, които имат интерес, или деца, които е уместно да бъдат имунизирани. 30 дози, това са 15 деца“, казва д-р Ванушка Стефанова пред БТВ.

Много родители не са информирани, че децата могат да бъдат имунизирани безплатно. Сред тях е Цветан Цонев, баща на тригодишната Алекс.

„Не, нямам идея, да ви кажа честно. Ваксиниране срещу какво? Срещу грип, назални? Нямаме идея. Представете си, госпожата има стотици пациенти, няма възможност да информира всички“, казва Цветан Цонев.

Личните лекари са заявили още през лятото бройките, които предполагат, че ще бъдат необходими, за да обхванат всички желаещи деца от своите пациентски листи.

„Личните лекари са заявили още през лятото бройките, които предполагат, че ще бъдат необходими, за да обхванат всички желаещи деца от своите пациентски листи, като те ги заявяват на фирмите, които предоставят ваксините“, посочва д-р Радостина Калчева, директор на РЗИ – Ямбол.

От 2019 г. безплатни противогрипни ваксини има и за възрастните над 65-годишна възраст, но дозите още не са налични. От здравното министерство казаха за БТВ, че очакват доставки в края на октомври, а причината е производствено забавяне, което включва и нашата страна.

В аптеките в Ямбол ваксини в свободна продажба няма, показа проверка. „Не, няма ги ваксините. Питат ли хората? Питат, но все още няма доставки“, казва фармацевтът Теодор Павлов.

Списъци с чакащи за противогрипни ваксини има и при личните лекари.