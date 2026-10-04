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Защо ни прилошава в електромобилите?

Защо ни прилошава в електромобилите?
Pixabay

Проучвания в сектора показват, че симптомите на т.нар. „кинетоза“ (транспортна болест) са значително по-остри в електрическите превозни средства, отколкото в традиционните автомобили с бензинови или дизелови двигатели

Бумът в продажбите на електромобили по света отваря неочакван медицински и технологичен проблем, тъй като все повече пътници се оплакват от силно гадене и прилошаване по време на път. Това пише в своя публикация по темата BBC.

Проучвания в сектора показват, че симптомите на т.нар. „кинетоза“ (транспортна болест) са значително по-остри в електрическите превозни средства, отколкото в традиционните автомобили с бензинови или дизелови двигатели.

Разрастването на този феномен съвпада с мащабното навлизане на екологичния транспорт, като официалните данни за пазара отчитат ръст от цели 40.5% на новите регистрирани коли с нулеви емисии за последното тримесечие спрямо същия период на миналата година.

Учените и невролозите обясняват, че основната причина за дискомфорта се крие в „сензорния разрив“ (mismatch), който се получава в човешкия мозък. При конвенционалните превозни средства пътниците подсъзнателно предвиждат движението на колата чрез странични сигнали като шума от форсирането на двигателя, механичните вибрации и смяната на предавките. При липсата на тези звукови и кинетични ориентири в тихите електромобили, вътрешното ухо на човека регистрира рязко движение, което очите и останалите сетива не са успели да предугадят навреме. Това обърква адаптивните способности на нервната система, като на подобно неразположение най-често са изложени жените и децата.

Като основни технически виновници за физическия дискомфорт се посочват мигновеният въртящ момент, водещ до твърде рязко ускорение, и системите за регенеративно спиране. Технологията за регенерация улавя кинетичната енергия при отпускане на педала за газта и я връща обратно в батерията, но това предизвиква внезапно и рязко намаляване на скоростта без реално шофьорът да докосва спирачката. Този специфичен режим на шофиране с един педал кара тялото на пътниците постоянно да се люлее напред-назад, пораждайки усещане, което много потърпевши описват като „абсолютно ужасяващо“.

Докато трае процесът по привикване на организма към новата среда, експертите съветват гражданите да избягват четенето или гледането в телефон, да се преместят на предната седалка и да държат главата си плътно опряна в подглавника. От друга страна, автомобилните инженери вече разработват специализирани софтуерни решения, които да омекотят рязкото подаване на мощност и да въведат по-плавно, адаптивно регенеративно спиране. Автомобилните дизайнери предлагат в купето да се внедрят изкуствени звукови системи и леки вибрации в седалките, които да служат като подсъзнателен ориентир за пътниците, че автомобилът променя скоростта си.

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