Най-важното от България на 04.10.26-та г.

Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Славчо Мегеров, който е привлечен като обвиняем за предумишленото убийство на известния предприемач Илиян Филипов. Магистратите прецениха, че натрупаните в хода на разследването веществени доказателства обосновават тезата, че именно Мегеров е извършителят на тежкото престъпление. Прокуратурата работи по версията, че в основата на екзекуцията стоят неуредени финансови сметки от залози в „черно тото“, като тепърва ще се изяснява дали това е единствената причина за фаталния край.

Мащабна акция на български и международни служби се проведе на границите ни, предаде Нова телевизия. В продължение на седмица екипите на гранична полиция, митниците и представители на няколко държави са работили съвместно. Задържани са големи количества наркотици, стоки менте и нелегални мигранти. В акцията са се включили представители на поне 4 държави. Освен иззетите наркотици, фалшиви стоки, оръжия, както и заловени мигранти, властите са установили и няколко лодки, които България издирва на турско – българската граница по искане на Великобритания и с които са били превозвани мигранти.

Частично бедствено положение е обявено в община Ивайловград поради сериозен пожар, избухнал в района на село Горно Луково, информират от пресцентъра на Областната администрация в Хасково. Огнената стихия вече е изпепелила площ между 1000 и 1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора.

В отделни инциденти през деня в страната загинаха трима мотористи при катастрофи.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена, а процесът по възстановяването ѝ ще изисква много време и инвестиции. Пулев прогнозира, че несигурността ще се задържи между 6 и 12 месеца след края на конфликта между САЩ и Иран, но гарантира, че българите ще плащат най-ниските цени на горивата в Европа.

"В момента като ме питат какво е положението, казвам устойчиво нараства, като външния дълг. Всичко направено добро е от ГЕРБ, имали сме грешки, понесохме си шамарите за грешките, извлекли сме си поука и сега се съревноваваме с всички останали". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той коментира и новите данъци у нас. Когато ГЕРБ се върне в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати, заяви той.