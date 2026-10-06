Най-важното от България на 06.10.2026 г.

Два търговски кораба бяха поразени при атака с безпилотни летателни апарати в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Инцидентът бе първият подобен случай с кораби в българската икономическа зона, като в района източно от нос Свети Атанас и град Бяла се проведе мащабна спасителна операция. Информацията първоначално беше съобщена като непотвърдена, а по-късно бе потвърдено, че два търговски плавателни съда са били поразени.

Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно - или са руски, или са украински, каза пред журналисти премиерът Румен Радев, който присъства на изложението Inter Drone Expo 2026 в София.

Атаката е комплексна с морски и с въздушен дрон, тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла, добави той, цитиран от БТА.

Радев посочи още, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на ЕС, която е била по повод конкурентоспособността и решаване на енергийните проблеми пред Европа, е изложил всичко, което се случва в момента в нашето изключително икономическо пространство, което е изключително обезпокоително.

Все още нямаме информация за товара на кораба, който потъна, на другия е имало пшеница, каза още той.

По този повод на 7 октомври, сряда, от 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

По-късно стана ясно, че инцидентът е станал на около 70 морски мили източно от Бяла. По думите на Радев атаката е потвърдена от екипажите на двата кораба.

България е в тесен контакт със съюзниците си от НАТО и европейските си партньори след атаката с дронове срещу два кораба в изключителната икономическа зона на страната в Черно море. Външният министър Велислава Петрова определи случилото се като „абсолютно неприемливо“ и предупреди за последиците за сигурността в целия регион.

„Поддържам тесен контакт с нашите европейски партньори и съюзници от НАТО“, написа Петрова в профила си в X.

По думите ѝ България ще работи съвместно с партньорите си, за да бъдат оценени по-широките последици от атаката за сигурността и корабоплаването в Черно море.

„Това е грубо нарушение на международното право и на принципите за безопасно корабоплаване“, заяви външният министър.

Петрова подчерта, че случилото се не засяга единствено морската сигурност на България.

На този етап България не разполага с доказателства, които да позволят да бъде установен произходът на дроновете, атакували двата кораба в Черно море. Без открити и анализирани отломки всяко твърдение по въпроса би било догадка или спекулация. Това заяви от своя страна министърът на отбраната Димитър Стоянов в ефира на bTV.

„Няма как да кажем откъде са дроновете без отломки. Сега са само догадки и спекулации. Може би политическите ни опоненти искат да излъжем? Аз не зная откъде са и няма как да потвърдя“, заяви Стоянов.

Той коментира и твърденията на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, че става дума за руски дрон.

„Чух и г-н Мирчев, че било руски дрон. Може би опозиционните лидери са притеснени от изборите, от данните на социологическите агенции“, каза военният министър.

По думите му към момента не може да бъде потвърдено и какъв товар са превозвали двата атакувани кораба.

Междувременно, санкции за общо 95 000 евро наложи Комисията за защита на потребителите (КЗП) на три от големите търговски вериги в страната. Причината са установени нелоялни практики – липсващи промоционални стоки и подвеждаща информация за произхода на зеленчуци.

При проверка в една от веригите инспекторите установили, че обявено на промоция чисто масло не е било налично за потребителите в периода на кампанията.

От КЗП посочват, че за същата практика на търговеца е издадена заповед още през 2015 г. Повторното ѝ неспазване е станало основание за определянето на глоба в най-висок размер.

Днес стана ясно и, че под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив се води разследване за участие в организирана престъпна група, свързана с неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез фиктивни хоспитализации в УМБАЛ "Св. Георги". Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христова на съвместен брифинг на прокуратурата, МВР и Министерството на здравеопазването.

По случая са извършени 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Проверени са две клиники и два медицински центъра.

Задържани са 10 души - шестима лекари и четири медицински сестри. Шестима са привлечени към наказателна отговорност, като трима от тях са задържани за срок до 72 часа.

"Извършени са изземвания и претърсвания в две клиники и два медицински центъра в Пловдив и Карлово. Към наказателна отговорност са привлечени шест лица. Като за срок до 72 часа са задържани три лица", каза Ваня Христова.

Разследването е започнало преди няколко месеца след получен сигнал за множество хоспитализации в клиника към УМБАЛ "Св. Георги". Според прокуратурата анализ