Най-важното от света на 07.10.2026-та г.

Никой не знае кой управлява Иран по време на американско-израелската война срещу Ислямската република, заяви американският президент Доналд Тръмп.

"Техните лидери ги няма, втората им група лидери ги няма, а най-големият ми проблем е, че никой не знае кой по дяволите управлява страната", каза Тръмп.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Иран трябва да направи "съществено" намаляване на своя капацитет за обогатяване на уран, за да задоволи исканията на САЩ и да сложи край на седеммесечната война между двете страни.

Исканията и предложенията на САЩ по отношение на иранската ядрена програма се разминават с позицията на Техеран, заяви високопоставен ирански представител, участващ в непреките преговори между двете страни.

"Коментарите на Ванс отразяват идеите и исканията на Вашингтон. Американците са свободни да отправят искания и да имат свои предложения, но те се разминават с исканията на Иран", заяви иранският представител.

Руската армия предприе една от най-интензивните въздушни атаки срещу критичната и жилищна инфраструктура на Украйна, съвпадаща с рождения ден на руския президент Владимир Путин. В официално изявление украинският държавен глава Володимир Зеленски определи масирания удар като демонстративен опит на Москва да нанесе болезнен удар върху енергийния сектор на страната в навечерието на зимата.

Москва осъди нарастващата отбранителна интеграция на Европейския съюз. Позицията на Кремъл бе представена броени часове след като Франция проведе успешно изпитание на нова междуконтинентална балистична ракета, пригодена за пренасяне на ядрен заряд, на което лично присъства френският лидер Еманюел Макрон.

Брюксел насочва допълнителен транш от 1,24 милиарда евро от вече предвидения заем за Киев. Този финансов пакет ще е предназначен изрично за покупката на безпилотни апарати, системи за прехващане на безпилотници, боеприпаси и ракети украинско производство. Финансирането е част от одобрения помощен пакет на обща стойност 90 милиарда евро, разпределен за настоящата и следващата година.

Европейският съюз е одобрил нов пакет санкции срещу близо 1600 физически и юридически лица, свързани с руската война срещу Украйна, съобщиха дипломати.

Постоянните представители на държавите членки в Брюксел са подкрепили новите ограничения, които предвиждат замразяване на активите на санкционираните лица и забрана за пътуване в ЕС. Формалното им одобрение се очаква от министрите на външните работи на страните членки в понеделник в Люксембург.

Унгария е одобрила отварянето на преговорните клъстери 2 и 3 по присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибига. Решението представлява поредна стъпка в процеса на присъединяване на Украйна към ЕС и идва на фона на предприетите от Киев действия по отношение на правата на националните малцинства.

"Присъединяването на Украйна към ЕС напредва стъпка по стъпка. Украйна и Унгария правят стъпки една към друга и заедно към европейското единство", каза Сибига.